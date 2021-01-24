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Stereofoninis garsas paverčiamas erdviniu vos per kelias sekundes
Su „Philips“ belaidžiais erdvinio garso garsiakalbiais CSS5235Y sukurkite kino teatrą namuose. Vos kelios sekundės ir galėsite mėgautis šių stereofoninių garsiakalbių atkuriamu erdviniu garsu. Mėgaukitės nepriekaištingu garsu ir naudokitės integruotu „Bluetooth“ muzikos perdavimu.
4.1 CH belaidis erdvinis garsas
„Bluetooth®“ ir NFC
HDMI ARC
Dabar, naudodamiesi „Crystal Clear Sound“ technologija, galėsite išskirti ir įvertinti kiekvieną garso detalę tokią, kokia ji buvo sukurta atlikėjo ar režisieriaus! „Crystal Clear Sound“ atkuria garso šaltinį – nesvarbu, ar tai būtų veiksmo filmas, ar miuziklas, ar gyvas spektaklis – viskas tiksliai ir be jokių iškraipymų. „Philips“ namų kino sistemos su „Crystal Clear Sound“ technologija iki minimumo apdoroja garsą ir išsaugo pradinio garso skaidrumą. Dėl to perteikiamas garsas yra tikslesnis.
Pasinerkite į puikų erdvinį garsą ir mėgaukitės juo kada panorėję. Paprasčiausiai atjunkite belaidžius erdvinio garso garsiakalbius nuo pagrindinių kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių ir pastatykite kambario gale, kad galėtumėte klausytis daugiakanalio erdvinio garso žaisdami žaidimus ar žiūrėdami filmus. Kai veiksmas baigsis, vėl prijunkite garsiakalbius, kad galėtumėte klausytis muzikos ir televizijos laidų. Naudojant patentuotą belaidę garso technologiją ir erdvinio garso garsiakalbius, veikiančius išskirtiniu dažniu, nėra jokių tinklo trukdžių. Rezultatas – belaidė erdvinio garso sistema, kurią naudojant garso kokybė neprarandama tiek klausantis muzikos, tiek žiūrint filmus.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Naudojimo data 2019-01-24
Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Naudojimo data 2019-01-24
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Argumentai už
Sok különböző bemenete van
Argumentai prieš
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Naudojimo data 2018-04-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Naudojimo data 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers