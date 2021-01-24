GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

Belaidžiai erdvinio garso garsiakalbiai

CSS5235Y/12

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Stereofoninis garsas paverčiamas erdviniu vos per kelias sekundes

Su „Philips“ belaidžiais erdvinio garso garsiakalbiais CSS5235Y sukurkite kino teatrą namuose. Vos kelios sekundės ir galėsite mėgautis šių stereofoninių garsiakalbių atkuriamu erdviniu garsu. Mėgaukitės nepriekaištingu garsu ir naudokitės integruotu „Bluetooth“ muzikos perdavimu.

Peržiūrėti visas naudas

su belaidžio ryšio garsiakalbiais

Stereofoninis garsas paverčiamas erdviniu vos per kelias sekundes

  • 4.1 CH belaidis erdvinis garsas

  • „Bluetooth®“ ir NFC

  • HDMI ARC

Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis įrengiamas be laidų painiavos

Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai pritaikyti „Crystal Clear Sound“ technologijai

Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai pritaikyti „Crystal Clear Sound“ technologijai

Dabar, naudodamiesi „Crystal Clear Sound“ technologija, galėsite išskirti ir įvertinti kiekvieną garso detalę tokią, kokia ji buvo sukurta atlikėjo ar režisieriaus! „Crystal Clear Sound“ atkuria garso šaltinį – nesvarbu, ar tai būtų veiksmo filmas, ar miuziklas, ar gyvas spektaklis – viskas tiksliai ir be jokių iškraipymų. „Philips“ namų kino sistemos su „Crystal Clear Sound“ technologija iki minimumo apdoroja garsą ir išsaugo pradinio garso skaidrumą. Dėl to perteikiamas garsas yra tikslesnis.

Erdvinis garsas pagal pageidavimą – nuimami belaidžiai erdvinio garso garsiakalbiai

Erdvinis garsas pagal pageidavimą – nuimami belaidžiai erdvinio garso garsiakalbiai

Pasinerkite į puikų erdvinį garsą ir mėgaukitės juo kada panorėję. Paprasčiausiai atjunkite belaidžius erdvinio garso garsiakalbius nuo pagrindinių kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių ir pastatykite kambario gale, kad galėtumėte klausytis daugiakanalio erdvinio garso žaisdami žaidimus ar žiūrėdami filmus. Kai veiksmas baigsis, vėl prijunkite garsiakalbius, kad galėtumėte klausytis muzikos ir televizijos laidų. Naudojant patentuotą belaidę garso technologiją ir erdvinio garso garsiakalbius, veikiančius išskirtiniu dažniu, nėra jokių tinklo trukdžių. Rezultatas – belaidė erdvinio garso sistema, kurią naudojant garso kokybė neprarandama tiek klausantis muzikos, tiek žiūrint filmus.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Naudojimo data 2019-01-24

Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Naudojimo data 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Argumentai už

Sok különböző bemenete van

Argumentai prieš

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Naudojimo data 2018-04-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Naudojimo data 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.