GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Gaminio su priedu nuotrauka

Nutraukta gamyba

prisijungimo sistema, skirta „iPod“ / „iPhone“

DC290/12

Pabuskite šypsodamiesi

Kelkitės lengvai pagal mėgiamą muziką arba sužinokite naujienas naudodami „Philips“ prijungimo stotelės sistemą, skirtą „iPhone“ / „iPod“. Krištolo skaidrumo garsas praskaidrins jūsų rytus, o aliuminio korpusas jūsų miegamajam pridės stilingumo.

Peržiūrėti visas naudas

skambant muzikai iš „iPhone“ ar „iPod“

Pabuskite šypsodamiesi

  • Aliuminis

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Darbo dienų ir savaitgalių žadintuvo nustatymus pritaikykite savo gyvenimo stiliui

Atsižvelgiant į šiuolaikišką gyvenimo būdą, šis laikrodis-radijas turi dvigubo žadintuvo funkciją, kuri leidžia nustatyti skirtingus žadinimo laikus darbo dienoms ir savaitgaliams arba net keisti žadintuvo nustatymus poroms. Žadintuve gali būti nustatytas vienodas žadinimo laikas visai savaitei nuo pirmadienio iki sekmadienio. Arba galite nustatyti žadintuvą įsijungti anksti darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio ir leisti sau patinginiauti šeštadieniais bei sekmadieniais. Kad ir ką pasirinktumėte, ši patogi funkcija apsaugos nuo gaišaties keičiant žadintuvo laikus kiekvieną vakarą.

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.