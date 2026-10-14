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DC350/12
Muzikinė sistema verslo vadovams
„Philips“ prijungimo stotelių pramogų sistema DC350 atkuria muziką iš „iPhone“ /„iPod“ ir radijo. Joje yra „iPhone“ / „iPod“ skirta stotelė, kad galima būtų sinchronizuoti kompiuteryje esančius muzikinius įrašus, kalendorių, darbų sąrašą. Kadangi yra ir „Bluetooth®“ imtuvas, galima naudotis laisvų rankų sistema skambinant ar siunčiantis muzikinius failus.
Visi „Philips“ automobiliniai įrenginiai turi „Bluetooth“ funkciją su integruotu „Bluetooth“ moduliu, skirtu skambinti telefonu laisvomis rankomis ir srautu perduoti muziką iš „Bluetooth“ turinčių telefonų bei garso įrenginių. Susiejimo procesas yra toks pat paprastas, kaip ir nustatant įprastines „Bluetooth“ ausines. Galite perkelti telefono kontaktus ir saugoti savo mėgstamą telefonų knygą sistemoje. Be to, galite lengvai perjungti skambučius atgal į savo telefoną, norėdami kalbėti privačiai. „Bluetooth“ leis nesiblaškant atsiliepti į skambučius ir saugiai vairuoti laikant vairą abiem rankomis.
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„iPhone“ reikalingas, kad būtų galima panaudoti telefono garsiakalbio funkcijas