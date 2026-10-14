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DCM105/12
Sužavėti garsų
Prijunkite „iPod“ grotuvą. Klausykitės muzikos naudodamiesi vienu paprastu valdymo pultu. Puikus garsas ir stilingas dizainas. Prisėskite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės muzika visą dieną taip, kaip jums patinka.
„iPod“ prijungimo stotelė
Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .
„iPod“ muzikos atkūrimas ir įkrovimas
„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.
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