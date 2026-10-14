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Nutraukta gamyba

Kubo formos garso mikrosistema

DCM105/12

Sužavėti garsų

Prijunkite „iPod“ grotuvą. Klausykitės muzikos naudodamiesi vienu paprastu valdymo pultu. Puikus garsas ir stilingas dizainas. Prisėskite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės muzika visą dieną taip, kaip jums patinka.

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Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų

  • „iPod“ prijungimo stotelė

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .

„iPod“ muzikos atkūrimas ir įkrovimas

„iPod“ muzikos atkūrimas ir įkrovimas

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

Techninės savybės

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