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Nutraukta gamyba

Daili garso mikrosistema

DCM278/12

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Naudokitės „Philips Sleek Micro“ muzikos sistema ir leiskite muzikos įrašus iš „iPhone“ / „iPod“ kokybišku garsu, tuo pačiu metu kraudami įrenginį. Plokščią, kompaktišką sistemą galima tvirtinti ir prie sienos – ji puikiai derės prie bet kokio interjero. „USB Direct“ – jei norite daugiau įrašų perklausos parinkčių.

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Jūsų namams tinkamas garsas

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  • „iPhone“ / „iPod“ jungtis

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

10W RMS bendra išvesties galia

10W RMS bendra išvesties galia

Ši „Philips“ muzikos sistema turi 10 W RMS bendros išvesties galią. RMS (angl. „Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Techninės savybės

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