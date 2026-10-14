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Nutraukta gamyba

Klasikinė garso mikrosistema

DCM3100/12

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Naudodami šią „Philips Classic“ mikrosistemą mėgaukitės švaraus ir detalaus garso muzika. Įkraukite „iPod“ ar „iPhone“ įrenginius ir leiskite iš jų įrašus, mėgaukitės raiškia muzika naudodami MP3-CD įrašo atkūrimo funkciją, MP3 sąsają ir „USB Direct“.

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Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

  • „iPod/iPhone“ jungtis

  • 60 W

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui

Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.

Techninės savybės

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