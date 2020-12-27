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Sužavėti garsų
Klausykitės muzikos ir įkraukite savo „iPhone“ / „iPod“ įrenginį su „Philips“ komponentine „Hi-Fi“ sistema. Aukščiausios kokybės blizgaus paviršiaus juodos spalvos garsiakalbiai ir aliuminio korpusas suteikia puikią išvaizdą, o aukštųjų dažnių garsiakalbiai atkuria tikslų ir tikrovišką garsą.
„iPhone“ / „iPod“ jungtis
Aukštų tonų stiprintuvas
100 W
Ši sistema turi 100W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Aukštų tonų stiprintuvas atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie patobulina bendrą garsiakalbių garso aiškumą. Perteikiant harmoningą neiškreipto ir bespalvio garso derinį, aukštų tonų stiprintuvas siūlo didesnį balso aiškumą, instrumentų tyrumą ir natūralius tonus – balansą tarp garso kokybės ir žemų dažnių garsiakalbių.
Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Argumentai už
könnyen használható
Argumentai prieš
nincs ilyen
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM713 komponens hifi rendszer
Naudojimo data 2020-11-27
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM713 komponens hifi rendszer
Naudojimo data 2020-11-27