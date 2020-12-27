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Nutraukta gamyba

Komponentinė Hi-Fi sistema

DCM713/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

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Klausykitės muzikos ir įkraukite savo „iPhone“ / „iPod“ įrenginį su „Philips“ komponentine „Hi-Fi“ sistema. Aukščiausios kokybės blizgaus paviršiaus juodos spalvos garsiakalbiai ir aliuminio korpusas suteikia puikią išvaizdą, o aukštųjų dažnių garsiakalbiai atkuria tikslų ir tikrovišką garsą.

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Mėgaukitės aukščiausios kokybės muzika

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  • „iPhone“ / „iPod“ jungtis

  • Aukštų tonų stiprintuvas

  • 100 W

100W RMS bendra išvesties galia

100W RMS bendra išvesties galia

Ši sistema turi 100W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Aukštų tonų stiprintuvas detaliam ir natūraliam garsui

Aukštų tonų stiprintuvas atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie patobulina bendrą garsiakalbių garso aiškumą. Perteikiant harmoningą neiškreipto ir bespalvio garso derinį, aukštų tonų stiprintuvas siūlo didesnį balso aiškumą, instrumentų tyrumą ir natūralius tonus – balansą tarp garso kokybės ir žemų dažnių garsiakalbių.

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Argumentai už

könnyen használható

Argumentai prieš

nincs ilyen

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM713 komponens hifi rendszer

Naudojimo data 2020-11-27

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM713 komponens hifi rendszer

Naudojimo data 2020-11-27

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.