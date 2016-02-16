GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pakuotės nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

USB maitinimo šaltinis

DLP3602U/10

1

| (1) Apžvalga

Keliaudami galėsite įkrauti daug kartų

Įkraukite įrenginį bet kur ir bet kada. Maitinimo blokelis įrenginiu leidžia naudotis daugiau nei 1 įkrovimo ciklą. Yra 2 USB prievadai, todėl įkrausite net 2 įrenginius vienu metu. Itin greitas įkrovimas naudojant 2,1 A srovę.

Peržiūrėti visas naudas

naudodami nešiojamąjį atsarginį maitinimo blokelį

Keliaudami galėsite įkrauti daug kartų

  • Universalus

5 V / 2,1 A greitas įkrovimas

Maitinimo indikatoriaus lemputė būsenai patvirtinti vos žvilgtelėjus

Maitinimo LED lemputė užsidega spustelėjus mygtuką ir informuoja apie akumuliatoriaus įkrovos būseną vos žvilgtelėjus.

Keliaudami galėsite įkrauti įrenginius daug kartų

Šis nešiojamasis maitinimo elementas keliaujant suteikia papildomos energijos daugiau nei dviem įkrovoms. Pasiimkite jį į kelionę ir prireikus turėsite atsarginį maitinimo blokelį.

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 326.2 kB
  • 21 July 2026

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.