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DLP3602U/10
Keliaudami galėsite įkrauti daug kartų
Įkraukite įrenginį bet kur ir bet kada. Maitinimo blokelis įrenginiu leidžia naudotis daugiau nei 1 įkrovimo ciklą. Yra 2 USB prievadai, todėl įkrausite net 2 įrenginius vienu metu. Itin greitas įkrovimas naudojant 2,1 A srovę.
Universalus
Maitinimo LED lemputė užsidega spustelėjus mygtuką ir informuoja apie akumuliatoriaus įkrovos būseną vos žvilgtelėjus.
Šis nešiojamasis maitinimo elementas keliaujant suteikia papildomos energijos daugiau nei dviem įkrovoms. Pasiimkite jį į kelionę ir prireikus turėsite atsarginį maitinimo blokelį.