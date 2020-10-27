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„Qi“ belaidis įkroviklis

DLP9230NW/00

Belaidis įkroviklis „trys viename“

Su šiuo greitojo įkrovimo prietaisu belaidžiu būdu vienu metu įkraukite išmanųjį telefoną, laikrodį ir ausines „AirPods“. 15 W maksimali galia padeda sutrumpinti mobiliojo prietaiso įkrovimo trukmę. 2,5 W ir 5 W įkrovimo galia skirta atitinkamai laikrodžiui ir ausinėms „AirPods“.

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Įkraunama itin greitai

Belaidis įkroviklis „trys viename“

  • 15 W

  • Įkraunama itin greitai

  • „Qi“ belaidis įkrovimas

„Qi“ belaidė technologija

Belaidžio įkrovimo „Qi“ technologija plačiai naudojama išmaniesiems telefonams ir kitiems mobiliesiems prietaisams įkrauti. „Philips“ belaidžiai įkrovikliai yra suderinami su telefonais ir kitais prietaisais, kuriuose veikia „Qi“ belaidė technologija. Tiesiog padėkite prietaisus ant šio padėklo ir džiaukitės visiškai paprastu įkrovimu.

Neslidus dizainas

Dėl neslidaus dizaino telefoną galėsite laikyti norimoje padėtyje ir jis neišslys iš rankos dėl vibracijos.

Greitasis 15 W belaidis įkrovimas

Įkraukite mobilųjį telefoną 15 W belaidžiu greituoju įkrovimu.

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įkrovimo greitis priklauso nuo įkrovimo būsenos, įskaitant pagrindinį prietaisą ir galios adapterį.