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DLP9230NW/00
Belaidis įkroviklis „trys viename“
Su šiuo greitojo įkrovimo prietaisu belaidžiu būdu vienu metu įkraukite išmanųjį telefoną, laikrodį ir ausines „AirPods“. 15 W maksimali galia padeda sutrumpinti mobiliojo prietaiso įkrovimo trukmę. 2,5 W ir 5 W įkrovimo galia skirta atitinkamai laikrodžiui ir ausinėms „AirPods“.
15 W
Įkraunama itin greitai
„Qi“ belaidis įkrovimas
Belaidžio įkrovimo „Qi“ technologija plačiai naudojama išmaniesiems telefonams ir kitiems mobiliesiems prietaisams įkrauti. „Philips“ belaidžiai įkrovikliai yra suderinami su telefonais ir kitais prietaisais, kuriuose veikia „Qi“ belaidė technologija. Tiesiog padėkite prietaisus ant šio padėklo ir džiaukitės visiškai paprastu įkrovimu.
Dėl neslidaus dizaino telefoną galėsite laikyti norimoje padėtyje ir jis neišslys iš rankos dėl vibracijos.
Įkraukite mobilųjį telefoną 15 W belaidžiu greituoju įkrovimu.
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Įkrovimo greitis priklauso nuo įkrovimo būsenos, įskaitant pagrindinį prietaisą ir galios adapterį.