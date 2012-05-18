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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS1100/12

4

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Sužavėti garsų

Kompaktiška „Philips“ DS1100/12 garsiakalbių sistema automatiškai sinchronizuojama su „iPhone“ / „iPod“ laikrodžio nustatymais ir atkuria sodrų garsą. Kad būtų patogiau, yra naktinė lemputė ir antro mobiliojo įrenginio įkrovimo funkcija.

Peržiūrėti visas naudas

Pripildykite savo miegamąjį muzikos ir stiliaus

Sužavėti garsų

Sodrus universalus garsas pripildys jūsų kambarį

Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui

Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso sukūrimui.

Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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