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Kompaktiška „Philips“ DS1100/12 garsiakalbių sistema automatiškai sinchronizuojama su „iPhone“ / „iPod“ laikrodžio nustatymais ir atkuria sodrų garsą. Kad būtų patogiau, yra naktinė lemputė ir antro mobiliojo įrenginio įkrovimo funkcija.
Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso sukūrimui.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1100 głośnik ze stacją dokującą