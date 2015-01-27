GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio duomenų nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS1155/12

4.3

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Jūsų namams tinkamas garsas

Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS1155 garsiakalbių sistema ne tik išsiskiria galingu ir sodriu garsu – joje įmontuotas laikrodžio ekranas ir švelnus naktinis apšvietimas, todėl puikiai tinka ant jūsų naktinio staliuko.

Peržiūrėti visas naudas

Jūsų namams tinkamas garsas

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 6W

Automatinė laikrodžio sinchronizacija su prijungtais „iPod/iPhone“

Įstačius ir prijungus, ši prijungimo stotelė automatiškai sinchronizuoja laikrodį su jūsų „iPod“ / „iPhone“.

Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 док-гучномовець

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 док-гучномовець

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.