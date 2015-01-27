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Jūsų namams tinkamas garsas
Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS1155 garsiakalbių sistema ne tik išsiskiria galingu ir sodriu garsu – joje įmontuotas laikrodžio ekranas ir švelnus naktinis apšvietimas, todėl puikiai tinka ant jūsų naktinio staliuko.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
6W
Įstačius ir prijungus, ši prijungimo stotelė automatiškai sinchronizuoja laikrodį su jūsų „iPod“ / „iPhone“.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 док-гучномовець
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 док-гучномовець
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1155 głośnik ze stacją dokującą