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DS1200/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Ši aptakių formų „Philips Fidelio“ DS1200/12 garsiakalbių sistema rytais pradžiugins jus skleidžiama muzika. Puikiai tinka prie lovos, rodo laiką, pažadina, veikia kaip naktinė lempa ir įkrauna du „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“ vienu metu.
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
Laikrodis
Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso sukūrimui.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Artek
16/05/2012
Polska
Bardzo praktyczny.
Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1200 głośnik ze stacją dokującą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1200 głośnik ze stacją dokującą