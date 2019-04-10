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DS1600/12
Garsas, kuris užpildo jūsų namus iš „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“
DS1600 garsiakalbių sistema atkuria muziką, o naudodami „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi galėsite įkrauti visus savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ įrenginius. Sistema atkuria stiprų ir sodrų garsą, o daugiau patogumo suteikia USB prievadas, kuriuo galima įkrauti antrą mobilųjį įrenginį.
„DualDock“
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
8W
Pažangi „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi gali įkrauti ir atkurti bet kurį „Apple“ įrenginį. Glotnus stilius ir paprastas funkcionalumas bei galimybė perjungti akimirksniu. Mėgaukitės mėgstamomis melodijomis nesvarbu kurį „Apple“ įrenginį naudotumėte.
Papildomo patogumo šiam garsiakalbiui suteikia USB prievadas, skirtas antram mobiliajam įrenginiu įkrauti, net kai yra prijungtas „iPod“ / „iPhone“.
Prijungimo stotelė automatiškai sinchronizuoja laiką arba datą su „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“, kai jis prijungtas. Tiesiog paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte iš laikrodžio į datos rodinį.
4.0
iš 5
3
Atsiliepimai
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 док-гучномовець
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 dokkolós hangsugárzó
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Patvirtintas pirkėjas
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 boxă cu andocare
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 boxă cu andocare