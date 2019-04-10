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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS1600/12

4

| (3) Atsiliepimai

Garsas, kuris užpildo jūsų namus iš „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“

DS1600 garsiakalbių sistema atkuria muziką, o naudodami „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi galėsite įkrauti visus savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ įrenginius. Sistema atkuria stiprų ir sodrų garsą, o daugiau patogumo suteikia USB prievadas, kuriuo galima įkrauti antrą mobilųjį įrenginį.

Peržiūrėti visas naudas

Garsas, kuris užpildo jūsų namus iš „iPod“, „iPhone“ ar „iPad“

  • „DualDock“

  • skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 8W

„DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti „Apple“ įrenginius (Lightning ir 30 kontaktų)

„DualDock“ skirta įkrauti ir atkurti „Apple“ įrenginius (Lightning ir 30 kontaktų)

Pažangi „Philips DualDock“ su „Lightning“ ir 30 kontaktų jungtimi gali įkrauti ir atkurti bet kurį „Apple“ įrenginį. Glotnus stilius ir paprastas funkcionalumas bei galimybė perjungti akimirksniu. Mėgaukitės mėgstamomis melodijomis nesvarbu kurį „Apple“ įrenginį naudotumėte.

Įkraukite antrą mobilųjį prietaisą per USB jungtį

Įkraukite antrą mobilųjį prietaisą per USB jungtį

Papildomo patogumo šiam garsiakalbiui suteikia USB prievadas, skirtas antram mobiliajam įrenginiu įkrauti, net kai yra prijungtas „iPod“ / „iPhone“.

Automatinis laiko ar datos sinchronizavimas prijungus

Prijungimo stotelė automatiškai sinchronizuoja laiką arba datą su „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“, kai jis prijungtas. Tiesiog paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte iš laikrodžio į datos rodinį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 док-гучномовець

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 dokkolós hangsugárzó

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Patvirtintas pirkėjas

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 boxă cu andocare

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS1600 boxă cu andocare

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