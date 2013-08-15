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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema

DS3100/12

1

| (1) Apžvalga

Jūsų namams tinkamas garsas

Pastatyta ant stalo ar bet kurioje kitoje vietoje ši „Philips“ DS3100/12 garsiakalbių sistema atkurs švarų lyg krištolas garsą, užpildysiantį jus supančią erdvę. Sinchronizuokite savo „iPhone“ / „iPod“ įrašus su kompiuteriu. Maitinimas iš elektros tinklo arba maitinimo elementais užtikrins maksimalų lankstumą.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • Baterija / AC

10W RMS bendra išvesties galia

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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1.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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