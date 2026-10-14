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DS3480/12
Jūsų namams tinkamas garsas, be laidų
Suderinamas su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį. DS3480 prijungiamas garsiakalbis skleidžia itin švarų garsą ir tuo pačiu metu vyksta įkrovimas. Su „Bluetooth“ srautiniu perdavimu ir įkraunamu akumuliatoriumi visur galite mėgautis muzika, belaidžiu būdu.
„Lightning“ jungtis
skirta „iPod“ / „iPhone“
Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumuliatorius.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Su moderniu skaitmeninio garso apdorojimo algoritmu, dviem aktyviais garsiakalbiais ir žemųjų dažnių prievadu, ši garsiakalbių sistema užpildys jūsų kambarį švariu, natūraliu garsu ir sodriais galingais bosais.
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