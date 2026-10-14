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DS3500/12
Jūsų namams tinkamas garsas
Mėgaukitės belaidžiu ryšiu naudodamiesi „Bluetooth“ transliacijos funkcija ir išnaudokite daugiau muzikos, žaidimų ir vaizdo įrašų galimybių – „Philips“ DS3500/12 prijungiamas garsiakalbis. Sujunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ su kompiuteriu per USB jungtį. Prijunkite maitinimo laidą arba naudokite baterijas.
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
Baterija / AC
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
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