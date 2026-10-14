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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“

DS3500/12

Jūsų namams tinkamas garsas

Mėgaukitės belaidžiu ryšiu naudodamiesi „Bluetooth“ transliacijos funkcija ir išnaudokite daugiau muzikos, žaidimų ir vaizdo įrašų galimybių – „Philips“ DS3500/12 prijungiamas garsiakalbis. Sujunkite „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ su kompiuteriu per USB jungtį. Prijunkite maitinimo laidą arba naudokite baterijas.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

  • Baterija / AC

DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje

DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui

Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur

Techninės savybės

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