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Sukurtas keliauti kartu su jumis
Kompaktiškas ir labai patogus nešioti „Philips“ DS7550/12 grotuvas jokiu būdu nėra paprastas kalbant apie muzikos atkūrimo kokybę. Jis pritaikytas kelionėms: jame yra ilgai veikianti įkraunama baterija, jis padengtas tvirta aliuminio apdaila ir parduodamas su nešiojimo dėklu.
skirta „iPod“ / „iPhone“
Įkraunama baterija
„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos poveikį.
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mati1970
24/02/2014
Polska
Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)
Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS7550 głośnik ze stacją dokującą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DS7550 głośnik ze stacją dokującą