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  • DST1040_3X_RFT_SRGB
  • DST1040_3X_PDP_SRGB
  • DST1040_3X_U1_SRGB
  • DST1040_3X_APS_SRGB
  • DST1040_3X_RFT_SRGB
  • DST1040_3X_PDP_SRGB
  • DST1040_3X_U1_SRGB
  • DST1040_3X_APS_SRGB

1000 serijaGarinis lygintuvas

DST1040/30

4.7

| (15) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Greita ir patogu

1000 serijos lygintuvas lengvai ir greitai lygina dėl nelimpančio pado ir keičiamo garų nustatymo, kad efektyviai pašalintų visų audinių raukšles. Didelis vandens bakelis leidžia apdoroti daugiau drabužių mažiau papildant jo atsargas.

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Lyginimo prekių ženklas

Reikia mažiau vandens papildymų*

Greita ir patogu

  • Nelipnus lygintuvo padas

  • Reguliuojami garų parametrai

  • Iki 90 g garų pliūpsnis

  • Sunaikina 99,99 % bakterijų**

  • Kalkių valymas

Lengvas temperatūros valdymas

Lengvas temperatūros valdymas

Galima tiksliai ir lengvai valdyti pakeltą temperatūros valdiklį ir įvairius garų nustatymus. Temperatūra ir garai visada tiks drabužiui.

Kalkių šalinimo sistema

Kalkių šalinimo sistema

Kalkių šalinimo sistema prailgina lygintuvų tarnavimo laiką

Pado plokštelė su plonu galu lengvai pasiekia sudėtingas vietas

Pado plokštelė su plonu galu lengvai pasiekia sudėtingas vietas

Dėl plono lygintuvo pado galo lengvai pasieksite sudėtingiausias vietas, pvz., tarp sagų, klostes ar kampus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

15

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

12/05/2025

Magyarország

Magyarország

I got what they sayed, perfect to use.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

06/05/2025

Magyarország

Magyarország

A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

27/04/2025

Magyarország

Magyarország

Jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips Featherlight Plus“

  2. Išoriškai išbandyta ant medvilnės audinio su E. coli, S. aureus ir C. albicans, 10 sek. garinimo laikas.