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1000 serijos lygintuvas lengvai ir greitai lygina dėl nelimpančio pado ir keičiamo garų nustatymo, kad efektyviai pašalintų visų audinių raukšles. Didelis vandens bakelis leidžia apdoroti daugiau drabužių mažiau papildant jo atsargas.
Lyginimo prekių ženklas
Nelipnus lygintuvo padas
Reguliuojami garų parametrai
Iki 90 g garų pliūpsnis
Sunaikina 99,99 % bakterijų**
Kalkių valymas
Galima tiksliai ir lengvai valdyti pakeltą temperatūros valdiklį ir įvairius garų nustatymus. Temperatūra ir garai visada tiks drabužiui.
Kalkių šalinimo sistema prailgina lygintuvų tarnavimo laiką
Dėl plono lygintuvo pado galo lengvai pasieksite sudėtingiausias vietas, pvz., tarp sagų, klostes ar kampus.
4.7
iš 5
15
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
bencek5_616
12/05/2025
Magyarország
I got what they sayed, perfect to use.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon elégedett vagyok a Philips vasalóval. Gyorsan felmelegszik, hatékonyan eltünteti a gyűrődéseket, és könnyű kezelni. A gőz funkció különösen hasznos, és a készülék meglepően tartósnak tűnik. Jó ár-érték arány, és a víztartály is elég sokáig bírja. Csendes működés és kényelmes fogás teszi élvezetessé a vasalást.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
ildin_1604
06/05/2025
Magyarország
A legjobb vasaló, amit valaha próbáltam.
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A termék súlyra könnyű, kompakt méretű, jó vele dolgozni, nem nehéz megtöltve sem. Nincs semmilyen rossz szaga, ár-érték arányban pedig kifejezetten megéri. Vízgőz funkciójával tökéletes élmény a vasalás és még energiatakarékos is. Tiszta, friss illatát megtartja a ruháknak. Szívből ajánlom mindenkinek!
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
renatak51_1393
27/04/2025
Magyarország
Jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon örülök, hogy ezt a vasalót választottam! Nagyon könnyen kezelhető, gyorsan felmelegszik és könnyedén csúszik a ruhákon. Az anyagokat szépen kisimítja, így sokkal gyorsabban végezhetek a vasalással. Az ára is teljesen megfelelő a minőséghez képest. Mindenkinek ajánlom, aki hatékony és kényelmes vasalót keres!
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000 Series DST1030/20 Gőzölős vasaló
Palyginti su „Philips Featherlight Plus“
Išoriškai išbandyta ant medvilnės audinio su E. coli, S. aureus ir C. albicans, 10 sek. garinimo laikas.