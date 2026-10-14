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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

„NanoProtect Filter Series 1“

FY1114/10

Įkvėpkite kitokio oro

Veiksmingas „Nano Protect“ valymas

Peržiūrėti visas naudas

Įkvėpkite kitokio oro

  • 0,02 µm* dydžio dalelių filtravimas

  • Paprasta surinkti

Filtrą lengva surinkti

Tiesiog išimkite filtrą iš pakuotės, pakeiskite juo prietaise esantį naudotą filtrą ir paspauskite vartotojo sąsajoje atstatos mygtuką

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas iškart perspės, kai ateis laikas keisti filtrą. Jei greitai nepakeisite filtro arba kapiliarinės medžiagos, prietaisas liausis veikti, kad būtų išvengta neefektyvaus valymo, nes filtras arba kapiliarinė medžiaga jau neveiksmingi. Tad būsite tikri, kad oras visada sveikas.

Veiksmingai šalinkite teršalus naudodami „Nano Protect“ filtrą

Veiksmingai šalinkite teršalus naudodami „Nano Protect“ filtrą

„Nano Protect“ filtras veiksmingai šalina 0,02 µm* dydžio teršalus, įskaitant smulkias dulkes, žiedadulkes, dulkių erkutes, bakterijas ir kai kuriuos virusus. Išskleisto paviršiaus plotas yra 1,17 m2, tad filtravimas labai našus. Sumažina alergenų kiekį ir apsaugo nuo alergijos simptomų.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandė IUTA. Remiantis 2008 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) mikrobiologinio rizikos vertinimo ataskaita, paukščių gripo, žmogaus gripo virusai, legionelės, hepatito virusai ir sunkų ūmų respiracinį sindromą sukeliantys koronavirusai yra didesni nei 20 nanometrų (0,02 µm).