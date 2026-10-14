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FY1114/10
Įkvėpkite kitokio oro
Veiksmingas „Nano Protect“ valymas
0,02 µm* dydžio dalelių filtravimas
Paprasta surinkti
Tiesiog išimkite filtrą iš pakuotės, pakeiskite juo prietaise esantį naudotą filtrą ir paspauskite vartotojo sąsajoje atstatos mygtuką
Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas iškart perspės, kai ateis laikas keisti filtrą. Jei greitai nepakeisite filtro arba kapiliarinės medžiagos, prietaisas liausis veikti, kad būtų išvengta neefektyvaus valymo, nes filtras arba kapiliarinė medžiaga jau neveiksmingi. Tad būsite tikri, kad oras visada sveikas.
„Nano Protect“ filtras veiksmingai šalina 0,02 µm* dydžio teršalus, įskaitant smulkias dulkes, žiedadulkes, dulkių erkutes, bakterijas ir kai kuriuos virusus. Išskleisto paviršiaus plotas yra 1,17 m2, tad filtravimas labai našus. Sumažina alergenų kiekį ir apsaugo nuo alergijos simptomų.
Atsiliepimai
Išbandė IUTA. Remiantis 2008 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) mikrobiologinio rizikos vertinimo ataskaita, paukščių gripo, žmogaus gripo virusai, legionelės, hepatito virusai ir sunkų ūmų respiracinį sindromą sukeliantys koronavirusai yra didesni nei 20 nanometrų (0,02 µm).