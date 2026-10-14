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FY2402/30
Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)
Tinka 2000 serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė 6 mėn.
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 serijos oro drėkintuvui: HU4816. Oro drėkintuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
Atsiliepimai
(1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu