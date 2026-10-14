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Visos serijos

  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402

Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY2402/30

Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai

Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)

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Higieniškai drėkinanti „NanoCloud“ technologija

Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai

  • Tinka 2000 serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė 6 mėn.

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka 2000 serijos „Philips“ oro drėkintuvams

Tinka 2000 serijos „Philips“ oro drėkintuvams

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 serijos oro drėkintuvui: HU4816. Oro drėkintuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje.

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  2. (2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu