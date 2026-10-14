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  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

„NanoCloud“ kapiliarinė drėkinimo medžiaga

FY5156/10

Įkvėpkite kitokio oro

Geriausias „NanoCloud“ drėkinimas

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Įkvėpkite kitokio oro

  • „NanoCloud“ technologija

  • Lengva valyti

Lengvai valoma kapiliarinė drėkinimo medžiaga

Dėl išmanios filtro konstrukcijos kapiliarinę drėkinimo medžiagą lengva valyti ir atlikti jos priežiūrą. Tiesiog nuimkite kapiliarinę medžiagą kartu su jos ratu nuo atramos ir išplaukite tekančiu vandentiekio vandeniu.

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas, informuojantis apie kapiliarinės medžiagos keitimo poreikį

Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas iškart įspėja, kai ateina laikas keisti kapiliarinę medžiagą. Jei kapiliarinės medžiagos greitai nepakeisite, prietaisas nustos veikti, kad būtų išvengta neefektyvaus veikimo. Besisukanti kapiliarinė medžiaga niekada nebūna vandenyje. Ji liaujasi suktis, kai nebelieka vandens arba kai pasiekiamas iš anksto nustatytas drėgmės lygis, o ventiliatorius toliau veikia valytuvo režimu ir ją džiovina. Tad visada būsite tikri, kad oras sveikas.

Jokių baltų dulkių, jokių drėgnų dėmių

Dėl „Philips NanoCloud“ nematomo vandens rūko patalpoje neatsiranda baltų dulkių ar drėgnų dėmių.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta su Staphylococcus albus ir MS2 virusais. Antibakterinės savybės išbandytos remiantis GB21551.3 ir naudojant pradinę 1*105 cfu/m3 Staphylococcus albus koncentraciją.