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FY5156/10
Įkvėpkite kitokio oro
Geriausias „NanoCloud“ drėkinimas
„NanoCloud“ technologija
Lengva valyti
Dėl išmanios filtro konstrukcijos kapiliarinę drėkinimo medžiagą lengva valyti ir atlikti jos priežiūrą. Tiesiog nuimkite kapiliarinę medžiagą kartu su jos ratu nuo atramos ir išplaukite tekančiu vandentiekio vandeniu.
Sveiko oro apsaugos įspėjamasis signalas iškart įspėja, kai ateina laikas keisti kapiliarinę medžiagą. Jei kapiliarinės medžiagos greitai nepakeisite, prietaisas nustos veikti, kad būtų išvengta neefektyvaus veikimo. Besisukanti kapiliarinė medžiaga niekada nebūna vandenyje. Ji liaujasi suktis, kai nebelieka vandens arba kai pasiekiamas iš anksto nustatytas drėgmės lygis, o ventiliatorius toliau veikia valytuvo režimu ir ją džiovina. Tad visada būsite tikri, kad oras sveikas.
Dėl „Philips NanoCloud“ nematomo vandens rūko patalpoje neatsiranda baltų dulkių ar drėgnų dėmių.
Atsiliepimai
Išbandyta su Staphylococcus albus ir MS2 virusais. Antibakterinės savybės išbandytos remiantis GB21551.3 ir naudojant pradinę 1*105 cfu/m3 Staphylococcus albus koncentraciją.