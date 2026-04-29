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Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename

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Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename

FYM220/30

Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename

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Mūsų 3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, „Active Carbon“ ir priešfiltriu užtikrina apsaugą nuo bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2.5, naminių gyvūnėlių pleiskanų ir dujų. 

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  • 21 April 2026