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Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Pasižymintis išskirtinėmis savybėmis, pavyzdžiui, greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide“ lygintuvo padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.
Lyginimo prekių ženklas
180 g garų padidinimas
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
2400 W
„Quick Calc Release“
2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.
Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Monika39
08/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Anna09876
08/10/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска