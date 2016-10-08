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„Azur Performer Plus“Garų lygintuvas

GC4512/97

4.7

| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ suderinti puikūs lyginimo rezultatai ir lengvas naudojimas. Pasižymintis išskirtinėmis savybėmis, pavyzdžiui, greitas kalkių šalinimas, automatinis garų reguliavimas, „SteamGlide“ lygintuvo padas, šis lygintuvas tarnaus jums ilgai.

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Lyginimo prekių ženklas

Su lengvo kalkių šalinimo sistema

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • 180 g garų padidinimas

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

  • 2400 W

  • „Quick Calc Release“

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W – lygintuvas greitai įkaista

2400 W galios „Azur Performer Plus“ garų lygintuvas įkaista greitai ir kokybiškai atlieka savo darbą, todėl lyginimo rezultatai bus puikūs.

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas iki 45 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina visas raukšles.

Garų padidinimas iki 180 g

Garų padidinimas iki 180 g

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/10/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

08/10/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

12/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг.

Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.