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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD4676/40
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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD4676/40
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini kettle
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle

Nutraukta gamyba

Viva CollectionVirdulys

HD4676/40

5

| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Virkite tik tiek, kiek reikia

Unikali šio stilingo „Philips“ virdulio HD4676/40 „vieno puodelio indikatoriaus“ funkcija suteiks jums galimybę užvirti tik tiek vandens, kiek jums reikia. Todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti gamtai daromą poveikį.

Peržiūrėti visas naudas

Šis virdulys sutaupo iki 66 % energijos

Virkite tik tiek, kiek reikia

  • 1,0 l, 2400 W

  • 1 puodelio indikatorius

  • Baltas su šviesiai violetine

  • Atlenkiamas dangtelis

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Vieno puodelio indikatorius – virti tik tiek vandens, kiek jums reikia

Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančiojo plieno „Philips“ virdulio paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Dvigubo kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Dvigubo kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Dvigubo kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui ir virduliui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik

08/03/2015

Polska

Polska

Ekologiczny,jedyny taki :)

Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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