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Nutraukta gamyba
Virkite tik tiek, kiek reikia
Unikali šio stilingo „Philips“ virdulio HD4676/40 „vieno puodelio indikatoriaus“ funkcija suteiks jums galimybę užvirti tik tiek vandens, kiek jums reikia. Todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti gamtai daromą poveikį.
1,0 l, 2400 W
1 puodelio indikatorius
Baltas su šviesiai violetine
Atlenkiamas dangtelis
Leidžia išvirti vandens tiek, kiek reikia, todėl galite lengvai sutaupyti iki 66 % energijos ir sumažinti poveikį gamtai.
Nerūdijančiojo plieno „Philips“ virdulio paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.
Dvigubo kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui ir virduliui.
5.0
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik
ania2812
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik
mama30
08/03/2015
Polska
Ekologiczny,jedyny taki :)
Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD4676/40 Czajnik