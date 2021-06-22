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  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
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  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
  • Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas

Nutraukta gamyba

Aluminium CollectionKavos virimo aparatas

HD5410/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas
Unikali virimo ir plikymo sistema garantuos, kad pasirinkę šį elegantišką kavos virimo aparatą galėtumėte mėgautis puikiu aromatu ir gausia skonių palete
Peržiūrėti visas naudas

Ypatinga kavos virimo ir plikymo sistema

Fantastiškas skonis ir sodrus aromatas

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Virimo ir plikymo sistema

  • Aliuminis

Virimo ir plikymo sistema – geriausias aromatas ir skonis

Virimo ir plikymo sistema – geriausias aromatas ir skonis

„Philips“ kavos virimo aparate įrengta unikali virimo ir plikymo sistema. Pirmiausia vanduo užvirinamas, tada jis leidžiamas per maltą kavą. Dėl aukštos plikymo temperatūros, kuri siekia 93 °C ar daugiau, užtikrinamas sodrus filtruotos kavos skonis ir išskirtinis aromatas.

Aromato ąsotis

Aromato ąsotis

Skirtas 8–12 puodeliams kavos, optimaliai išsaugo kavos aromatą.

Lašėjimo sustabdymas

Lašėjimo sustabdymas

Lašėjimo stabdymo funkcija leidžia nutraukti virimą, kai norite įsipilti kavos puodelį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Хороший дизайн

Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

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