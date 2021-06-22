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Nutraukta gamyba
Su stikliniu ąsočiu
Virimo ir plikymo sistema
Aliuminis
„Philips“ kavos virimo aparate įrengta unikali virimo ir plikymo sistema. Pirmiausia vanduo užvirinamas, tada jis leidžiamas per maltą kavą. Dėl aukštos plikymo temperatūros, kuri siekia 93 °C ar daugiau, užtikrinamas sodrus filtruotos kavos skonis ir išskirtinis aromatas.
Skirtas 8–12 puodeliams kavos, optimaliai išsaugo kavos aromatą.
Lašėjimo stabdymo funkcija leidžia nutraukti virimą, kai norite įsipilti kavos puodelį.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Landser
22/06/2021
Україна
Хороший дизайн
Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22