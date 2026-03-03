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CA6500/63
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
HD7432/20
EP2224/10
EP2220/10
HD7435/20
HD7461/00
Nelimpanti danga
Telpa 120 ml pieno
Užtenka 2 puodeliams kapučino
Paruošia karštą ir šaltą pieno putą
Ne tik skanių karštos ir šaltos kavos receptų, tokių kaip kapučinas ir latė, bet ir skanių pieno gėrimų, tokių kaip arbata su pienu, įvairovė.
Dėl „Philips“ pieno maišytuvo nelimpančios dangos, jį tereikia praskalauti ir nuvalyti rankšluosčiu.
Talpinantis 120 ml pieno, „Philips“ pieno maišytuvas paruošia putų 2 kapučino kavos puodeliams.
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