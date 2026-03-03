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  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta
  • Nuostabi aksominė puta

„Milk Twister“Pieno putų plakiklis

CA6500/63

Nuostabi aksominė puta
Naudodami „Philips“ pieno putų plakiklį galite namuose pasiruošti įvairių karštų ir šaltų kavos gėrimų. Pasinaudokite pažangiu pieno putų plakikliu ir pagardinkite skanius kavos ir pieno gėrimus nuostabia aksomine pieno puta.
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Suderinami produktai
4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4341/51

4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4343/51

4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4346/71

„Philips” espreso aparatas

„Philips” espreso aparatas
„Panarello 800” | Juoda | 2 kavos gėrimai

EP0820/00

800 serija

800 serija
Visiškai automatinis espreso aparatas

EP0824/00

„Daily“ kolekcija

„Daily“ kolekcija
Kavos virimo aparatas

HD7432/20

2200 serija

2200 serija
Visiškai automatinis espreso aparatas

EP2224/10

2200 serija

2200 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP2220/10

„Daily“ kolekcija

„Daily“ kolekcija
Kavos virimo aparatas

HD7435/20

„Daily“ kolekcija

„Daily“ kolekcija
Kavos virimo aparatas

HD7461/00

Dar įdomesnė paruošiamos kavos įvairovė

Nuostabi aksominė puta

  • Nelimpanti danga

  • Telpa 120 ml pieno

  • Užtenka 2 puodeliams kapučino

  • Paruošia karštą ir šaltą pieno putą

Daugiafunkcis: kavos ir pieno gėrimų įvairovė

Daugiafunkcis: kavos ir pieno gėrimų įvairovė

Ne tik skanių karštos ir šaltos kavos receptų, tokių kaip kapučinas ir latė, bet ir skanių pieno gėrimų, tokių kaip arbata su pienu, įvairovė.

Nelimpanti danga, kurią lengva valyti

Nelimpanti danga, kurią lengva valyti

Dėl „Philips“ pieno maišytuvo nelimpančios dangos, jį tereikia praskalauti ir nuvalyti rankšluosčiu.

Pieno putos užteks 2 puodeliams kapučino kavos

Pieno putos užteks 2 puodeliams kapučino kavos

Talpinantis 120 ml pieno, „Philips“ pieno maišytuvas paruošia putų 2 kapučino kavos puodeliams.

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.