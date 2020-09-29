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  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava

„Daily“ kolekcijaKavos virimo aparatas

HD7435/20

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tiesiog skani kava
Mėgaukitės šviežiai paruoštos kavos skoniu ir aromatu su šiuo „Philips“ kavos virimo aparatu. Jo kompaktiškas dizainas puikiai tinka 2–7 kavos puodeliams paruošti. Mėgaukitės kiekvieno kavos puodelio optimaliu skoniu su „Aroma twister“.
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„Aroma twister“ – geriausias kavos skonis

Tiesiog skani kava

  • Su daugkartinio naudojimo filtru

  • Kompaktiškas dizainas (0,6 l)

  • Juoda ir metalo

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/09/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální

při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne

Argumentai už

v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

18/02/2020

Slovensko

Slovensko

Malí,skladný,jednoduchý

Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7435/20 Kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7435/20 Kávovar

21/04/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vše jak má být

Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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