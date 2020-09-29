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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Su daugkartinio naudojimo filtru
Kompaktiškas dizainas (0,6 l)
Juoda ir metalo
Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.
Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Veselka44
29/09/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální
při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne
Argumentai už
v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
18/02/2020
Slovensko
Malí,skladný,jednoduchý
Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Allaaa
21/04/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Vše jak má být
Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí