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  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava

„Daily“ kolekcijaKavos virimo aparatas

HD7461/00

4.8
| (25) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Tiesiog skani kava
Mėgaukitės šviežiai pagamintos kavos skoniu ir aromatu su šiuo patikimu „Philips“ kavos aparatu. Su „aroma twister“ mėgaukitės optimaliu kiekvieno kavos puodelio skoniu.
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„Aroma twister“ – geriausias kavos skonis

Tiesiog skani kava

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Rusvai gelsvas

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

LED maitinimo jungiklis įsižiebia įjungus kavos virimo aparatą

LED maitinimo jungiklis įsižiebia įjungus kavos virimo aparatą

Ant maitinimo jungiklio esanti raudona lemputė užsidega įjungus kavos virimo aparatą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

25

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Argumentai už

Всі За! Одноголосно!

Argumentai prieš

Жодного члена родини!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Argumentai už

Удобство, простота

Argumentai prieš

Не выявил

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.