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Su stikliniu ąsočiu
Rusvai gelsvas
Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
Ant maitinimo jungiklio esanti raudona lemputė užsidega įjungus kavos virimo aparatą.
4.8
iš 5
25
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Argumentai už
Всі За! Одноголосно!
Argumentai prieš
Жодного члена родини!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Argumentai už
Удобство, простота
Argumentai prieš
Не выявил
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HD7462/20 Кавоварка