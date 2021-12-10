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Visos serijos

  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

2200 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP2220/10

4.7
| (117) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Pasinaudokite mūsų išmania kavos virimo sistema ir mėgaukitės skania ir kvapnia, idealios temperatūros kava iš šviežių pupelių. Su klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai pagaminsite švelnią it šilkas kapučino arba pieno su espresu kavą.
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Pasitelkiant intuityvų jutiklinį ekraną

Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 2 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Matinė juoda

  • Jutiklinis ekranas

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Lengva pasirinkti kavą naudojantis patogiu jutikliniu ekranu

Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

117

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

10/12/2021

Україна

Україна

Супер)

Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

10/11/2021

Україна

Україна

Найкраща покупка для дому

Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.

Argumentai už

Швидкість , зручність і простоту

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

10/11/2021

Україна

Україна

Ароматна міцна кава

Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. nėra įtraukta į pakuotės turinį