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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
2 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Matinė juoda
Jutiklinis ekranas
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.7
iš 5
117
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Notar
10/12/2021
Україна
Супер)
Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
NIKA204
10/11/2021
Україна
Найкраща покупка для дому
Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.
Argumentai už
Швидкість , зручність і простоту
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
10/11/2021
Україна
Ароматна міцна кава
Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
nėra įtraukta į pakuotės turinį