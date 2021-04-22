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  • Virkite skanesnį kapučiną
  • Virkite skanesnį kapučiną

Pieno sistemos valymo pakeliai

CA6705/10

4.9
| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Virkite skanesnį kapučiną
Pieno sistemos valymo priemonė gali efektyviai pašalinti pieno likučius iš espreso virimo įrenginių ar pieno putų plakiklių. Norėdami užtikrinti ilgiausią savo „Philips“ ir „Saeco“ prietaisų tarnavimo laiką bei didžiausią saugumą, naudokite tik „Philips“ pieno sistemos valymo priemonę.
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Virkite skanesnį kapučiną

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  • Naudoti 6 kartus – kas mėnesį

  • Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė

  • Gaminkite geresnio skonio kavą

Patobulinkite kavos skonį

Patobulinkite kavos skonį

Su pieno sistemos valymo tirpalu veiksmingai pašalinsite pieno likučius, kurie gali turėti įtakos pieno skoniui.

Apsaugo pieno sistemą nuo užsikišimo pieno likučiais

Apsaugo pieno sistemą nuo užsikišimo pieno likučiais

Apsaugo pieno sistemą nuo užsikišimo pieno likučiais

Reguliarus valymas pailgina pieno plakimo dalių eksploatavimo trukmę

Reguliarus valymas pailgina pieno plakimo dalių eksploatavimo trukmę

Reguliarus valymas pailgina pieno plakimo dalių eksploatavimo trukmę.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

22/04/2021

Україна

Україна

Ніжна молочна пінка

Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

22/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство

Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

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