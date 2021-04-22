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PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP3347/90
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
SM6680/00
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Naudoti 6 kartus – kas mėnesį
Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė
Gaminkite geresnio skonio kavą
Su pieno sistemos valymo tirpalu veiksmingai pašalinsite pieno likučius, kurie gali turėti įtakos pieno skoniui.
Apsaugo pieno sistemą nuo užsikišimo pieno likučiais
Reguliarus valymas pailgina pieno plakimo dalių eksploatavimo trukmę.
4.9
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vika79
22/04/2021
Україна
Akcijos dalis
Ніжна молочна пінка
Кавовою машиною користуюсь більше як рік часу, вирішила купити цей засіб для очистки молочника, так як не завжди ідеально вдається помити всі канали для подачі молока. Молочна пінка після застосування цього засобу стала ніжна та кремова. Результатом дуже задоволенна!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Crystal14
22/04/2021
Україна
Akcijos dalis
Отличное средство
Это универсальное чистящее средство для кофемашины. Отлично справляется со своей задачей, удаляются остатки кофе, пены от молока. С ним у меня на чистку машины уходит всего ничего по времени. Залилa, поставилa, подождалa. Cмылa и никаких проблем. Рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Пакетики з очищувачем каналів для молока
Grobar68
13/04/2025
Srbija
Late Go
Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko