30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
EP0820/00
2 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Matinė juoda
Jutiklinis ekranas
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
Lengva valyti ir prižiūrėti kavos virimo aparatą su automatine programa, kuri praneša, kai ateina laikas šalinti kalkes. Galite reguliuoti šios procedūros dažnumą pagal namų vandens kietumą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
30
Atsiliepimai
06/02/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Варіант для тих хто любить еспресо та американо
Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво
Argumentai už
Простоту у використанні
Argumentai prieš
Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Fablerok
30/12/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Легка та доступна в користуванні
Класна кавомашина для тих хто п'є каву без молока взагалі ідеальний варіант. З молоком теж можна без проблем. Дитині робив какао . В захваті. Каже, як в кафе
Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Gattino
19/05/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Кавомашина чудова
Кавомашина чудова. Каву готує смачну. Я задоволений.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C.