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  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

„Philips” espreso aparatas„Panarello 800” | Juoda | 2 kavos gėrimai

EP0820/00

4
| (30) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Pasinaudokite mūsų išmania kavos virimo sistema ir mėgaukitės skania ir kvapnia, idealios temperatūros kava iš šviežių pupelių. Su klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai pagaminsite švelnią it šilkas kapučino arba pieno su espresu kavą.
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Pasitelkiant intuityvų jutiklinį ekraną

Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 2 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Matinė juoda

  • Jutiklinis ekranas

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.

Automatinis kalkių šalinimas jūsų patogumui

Automatinis kalkių šalinimas jūsų patogumui

Lengva valyti ir prižiūrėti kavos virimo aparatą su automatine programa, kuri praneša, kai ateina laikas šalinti kalkes. Galite reguliuoti šios procedūros dažnumą pagal namų vandens kietumą.

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį meniu „My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612375

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

30

Atsiliepimai

2

06/02/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Варіант для тих хто любить еспресо та американо

Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво

Argumentai už

Простоту у використанні

Argumentai prieš

Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

30/12/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Легка та доступна в користуванні

Класна кавомашина для тих хто п'є каву без молока взагалі ідеальний варіант. З молоком теж можна без проблем. Дитині робив какао . В захваті. Каже, як в кафе

Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

19/05/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Кавомашина чудова

Кавомашина чудова. Каву готує смачну. Я задоволений.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Ši apžvalga buvo parašyta apie Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.