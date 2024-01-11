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PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP5547/90
EP3347/90
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
Tas pats kaip CA6700/00
1 nuosėdų šalinimo ciklas
Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė
Geresnis kavos skonis
„Philips“ kalkių šalinimo priemonė išvalo visas espreso kavos virimo aparato vandens sistemas.
Kalkių nuosėdos yra įprasta vandens, naudojamo prietaisui veikti, sudedamoji dalis. Ši speciali kalkių šalinimo priemonė apsaugo jūsų prietaisą nuo kalkių nuosėdų sankaupų, kurios turi įtakos veikimui ir skoniui. Ji labai veiksminga, saugi ir lengvai naudojama.
Išskirtinė „Philips“ espreso kavos aparato kalkių šalinimo formulė – kruopštus kalkių valymas nepažeidžiant trapių aparato viduje esančių dalių.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
DzRomario
11/01/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Argumentai už
корисний, ефективний
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Vl@d
27/04/2021
Україна
Отличное средство для очистки машины
Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
NAStya001
25/04/2021
Україна
Akcijos dalis
Відчутно покращує смак кави!
Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини