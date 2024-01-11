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  • Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką
  • Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką
  • Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką
  • Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką
  • Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką
  • Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką

Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė

CA6700/10

5
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką
Norint išlaikyti geriausią kavos kokybę ir pasigaminti skaniausią kavą, būtina reguliariai šalinti kalkes iš savo kavos virimo aparato. Norėdami užtikrinti ilgiausią savo „Philips“ ir „Saeco“ prietaisų tarnavimo laiką bei didžiausią saugumą, naudokite tik „Philips“ nukalkintoją.
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Pašalinkite kalkes ir pailginkite aparato veikimo laiką

  • Tas pats kaip CA6700/00

  • 1 nuosėdų šalinimo ciklas

  • Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė

  • Geresnis kavos skonis

Idealus nukalkinimas ilgesniam aparato veikimui

Idealus nukalkinimas ilgesniam aparato veikimui

„Philips“ kalkių šalinimo priemonė išvalo visas espreso kavos virimo aparato vandens sistemas.

Apsaugo jūsų sistemą nuo kalkių nuosėdų sankaupų

Apsaugo jūsų sistemą nuo kalkių nuosėdų sankaupų

Kalkių nuosėdos yra įprasta vandens, naudojamo prietaisui veikti, sudedamoji dalis. Ši speciali kalkių šalinimo priemonė apsaugo jūsų prietaisą nuo kalkių nuosėdų sankaupų, kurios turi įtakos veikimui ir skoniui. Ji labai veiksminga, saugi ir lengvai naudojama.

„Philips“ patvirtintas kalkių nuosėdų šalinimo tirpalas

„Philips“ patvirtintas kalkių nuosėdų šalinimo tirpalas

Išskirtinė „Philips“ espreso kavos aparato kalkių šalinimo formulė – kruopštus kalkių valymas nepažeidžiant trapių aparato viduje esančių dalių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/01/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Argumentai už

корисний, ефективний

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

27/04/2021

Україна

Україна

Отличное средство для очистки машины

Отличное средство для удаления накипи.Во время использования отсутствует неприятный запах.После использования не оставляет химического привкуса... И при этом качество очистки машины на высшем уровне!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

25/04/2021

Україна

Україна

Відчутно покращує смак кави!

Вже багато років користуємось кавовою машиною Saeco і чистимо її тільки оригінальним засобом для очистки від накипу. Одразу після очистки помітно покращюється смак та якість кавових напоїв. Не потрібно нічого ділити чи розводити, просто залили і машина все робить сама. Щоб машина служила довго рекомендую саме оригінальний засіб від накипу.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

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