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Visos serijos

  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
  • Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava

3300 serijosVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP3347/90

4.8
| (97) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava
Vienu prilietimu mėgaukitės 6 karštais ir gaiviais puikaus aromato ir temperatūros gėrimais su puta. „LatteGo“ automatiškai paruošia šilko švelnumo pieno putą jūsų pieniškai kavai, sistemą lengva nustatyti, o išvalyti galima vos per 10 sekundžių*.
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviausias būdas mėgautis šviežių pupelių kava

  • 6 gėrimai

  • „LatteGo“

  • Juodas chromas

Su „Aquaclean“ išvirsite iki 5000 puodelių**, iki kol reikės šalinti kalkes

Su „Aquaclean“ išvirsite iki 5000 puodelių**, iki kol reikės šalinti kalkes

Keičiant filtrą paraginus aparatui, nereikės šalinti kalkių iš aparato, iki pagaminsite 5000 puodelių**, ir mėgausitės švariu bei išvalytu vandeniu.

Su „SilentBrew“ 40 % tyliau, ta pati gardi kava

Su „SilentBrew“ 40 % tyliau, ta pati gardi kava

Mūsų patentuota „SilentBrew“ technologija sumažina aparato skleidžiamus garsus, kad galėtumėte dar labiau mėgautis aromatingos kavos ruošimu. Naudojant garso izoliacijos ir tylaus malimo technologiją, mūsų aparatai skleidžia 40 % mažiau triukšmo nei ankstesni modeliai ir turi „Quiet Mark“ sertifikatą. 

Šilko švelnumo puta su „LatteGo“ įvairių tipų pienui

Šilko švelnumo puta su „LatteGo“ įvairių tipų pienui

Dėl galingos cikloninio putojimo technologijos „LatteGo“ vienu mygtuko paspaudimu automatiškai paruošia šilkinio švelnumo pieno putą jūsų kavai su pienu net ir naudojant jūsų mėgstamus augalinius pieno pakaitalus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

97

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

22/05/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Задоволення кожного ранку

Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!

Argumentai už

Швидко, легко, смачно

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

11/04/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Моє легке сенсорне управління

Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻

Argumentai už

Лише за рекомендувати таку круту техніку

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

09/04/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Кавомашина наш найкращій вибір

Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.

Argumentai už

Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон

Argumentai prieš

Недоліків не виявлено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant pasaulio geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).

  2. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.