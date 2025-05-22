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6 gėrimai
„LatteGo“
Juodas chromas
Keičiant filtrą paraginus aparatui, nereikės šalinti kalkių iš aparato, iki pagaminsite 5000 puodelių**, ir mėgausitės švariu bei išvalytu vandeniu.
Mūsų patentuota „SilentBrew“ technologija sumažina aparato skleidžiamus garsus, kad galėtumėte dar labiau mėgautis aromatingos kavos ruošimu. Naudojant garso izoliacijos ir tylaus malimo technologiją, mūsų aparatai skleidžia 40 % mažiau triukšmo nei ankstesni modeliai ir turi „Quiet Mark“ sertifikatą.
Dėl galingos cikloninio putojimo technologijos „LatteGo“ vienu mygtuko paspaudimu automatiškai paruošia šilkinio švelnumo pieno putą jūsų kavai su pienu net ir naudojant jūsų mėgstamus augalinius pieno pakaitalus.
4.8
iš 5
97
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Людмила Л
22/05/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Задоволення кожного ранку
Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!
Argumentai už
Швидко, легко, смачно
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Ivanna9
11/04/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Моє легке сенсорне управління
Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻
Argumentai už
Лише за рекомендувати таку круту техніку
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Livadia65
09/04/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Кавомашина наш найкращій вибір
Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.
Argumentai už
Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон
Argumentai prieš
Недоліків не виявлено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant pasaulio geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.