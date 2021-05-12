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Priežiūros rinkinys

CA6707/10

4.7
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pailginkite aparato veikimo laiką
Priežiūros rinkinys leidžia jums puikiai prižiūrėti kavos virimo aparatus, nes palaiko juos švarius ir sklandžiai veikiančius. Norėdami užtikrinti ilgiausią savo „Philips“ ir „Saeco“ prietaisų tarnavimo laiką bei didžiausią saugumą, naudokite tik „Philips“ priežiūros rinkinį.
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Gaminkite geresnio skonio kavą

Pailginkite aparato veikimo laiką

  • Tas pats kaip CA6707/00

  • Visas apsauginis komplektas

  • 2 x „AquaClean“ filtrai ir tepalas

  • 6 x pieno valik., 6 x alyv. šal. priem.

Su „AquaClean“ išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo

Su „AquaClean“ išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo

Mūsų sukurta ir patentuota naujovė – „AquaClean“ vandens filtras – suteikia jums galimybę išnaudoti visas automatinio kavos virimo aparato galimybes. Jei aparatui nurodžius pakeisite filtrą, aparatas naudos švarų vandenį ir jums nereikės rūpintis nuosėdų šalinimu, kol paruošite iki 5000 puodelių kavos. Jei į jūsų kavos aparatą įdedamas „AquaClean“ filtras, nuosėdų šalinimo įspėjamasis signalas automatiškai išjungiamas

Padeda judančioms aparato dalims judėti sklandžiai

Padeda judančioms aparato dalims judėti sklandžiai

Naudojant tepalą espreso aparato virimo elementas bus idealios būklės. Tepalai visiškai saugūs vartotojui.

Švaresnis vanduo – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Švaresnis vanduo – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Vandens filtras pailgina jūsų espreso kavos virimo aparato eksploatavimo trukmę ir garantuoja, kad skania kava galėsite mėgautis ilgiau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Argumentai už

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Argumentai už

rychlá káva

Argumentai prieš

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.