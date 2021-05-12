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EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM8780/00
SM8782/30
SM8885/00
SM8889/00
SM8785/00
SM6480/00
Tas pats kaip CA6707/00
Visas apsauginis komplektas
2 x „AquaClean“ filtrai ir tepalas
6 x pieno valik., 6 x alyv. šal. priem.
Mūsų sukurta ir patentuota naujovė – „AquaClean“ vandens filtras – suteikia jums galimybę išnaudoti visas automatinio kavos virimo aparato galimybes. Jei aparatui nurodžius pakeisite filtrą, aparatas naudos švarų vandenį ir jums nereikės rūpintis nuosėdų šalinimu, kol paruošite iki 5000 puodelių kavos. Jei į jūsų kavos aparatą įdedamas „AquaClean“ filtras, nuosėdų šalinimo įspėjamasis signalas automatiškai išjungiamas
Naudojant tepalą espreso aparato virimo elementas bus idealios būklės. Tepalai visiškai saugūs vartotojui.
Vandens filtras pailgina jūsų espreso kavos virimo aparato eksploatavimo trukmę ir garantuoja, kad skania kava galėsite mėgautis ilgiau.
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Argumentai už
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Argumentai už
rychlá káva
Argumentai prieš
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.