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  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava

Saeco „Xelsis Deluxe“Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8785/00

5
| (19) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
Itališko paveldo, belaidžių technologijų ir kavos virimo inovacijų derinys. Nepriekaištinga pažangiausių naujovių kombinacija, užtikrinanti, kad kavos virimo aparatas veiktų taip, kaip pageidaujate, ir virtų jūsų skoniui pritaikytą nepriekaištingą kavą.
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Išgaukite maksimalų pupelių aromatą su „BeanMaestro“

Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava

  • Daugiau nei 50* kavos rūšių

  • 8 naudotojų profiliai

  • Metalinis priekis

  • 5 col. spalvotas jutiklinis TFT ekranas

Išmėginkite daugiau nei 50 kavos receptų vienu mygtuko spustelėjimu*

Išmėginkite daugiau nei 50 kavos receptų vienu mygtuko spustelėjimu*

Atraskite kavos pasaulį – patenkinkite bet kokį norą ir pritaikykite ją bet kokiai nuotaikai, rinkdamiesi iš daugiau nei 50* skanių kavos rūšių. Nuo gerai žinomų receptų, tokių kaip espreso ir kapučino, iki ypatingų kavos rūšių, tokių kaip šokoladinė vanilinė latė ir „Baileys“ kava, atskleiskite kavos kūrinių stebuklus, o kasdienį kavos gėrimą paverskite gurmaniška patirtimi!

Individualiai pritaikykite iki 8 profilių ir išsaugokite savo mėgstamiausius

Kiekvieno naudotojo mėgstamiausios kavos receptą galima išsaugoti iki 8 naudotojų profiliuose, kuriuos galėsite akimirksniu pasirinkti didelės raiškos jutikliniame ekrane. Lengvai tinkinkite kiekvieną profilį iki smulkiausių elementų.

Išgaukite maksimalų pupelių aromatą su „BeanMaestro“

Išgaukite maksimalų pupelių aromatą su „BeanMaestro“

„BeanMaestro“ automatiškai parenka virimo nuostatas, kad išgautų maksimalų pasirinktų kavos pupelių skonį ir aromatą. Pakanka pasirinkti pupelių tipą ir skrudinimo lygį ir „BeanMaestro“ viskuo pasirūpins.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

19

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/03/2023

Україна

Україна

Чудова кавоварка. Багато напоїв

Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.

Argumentai už

Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

06/03/2023

Україна

Україна

Добре готоє каву

Кава прекрасна що чорна,,що з молоком Широкий вибір кав Великий дисплей, що можна все добре бачити Зручна у користуванні та у догляді Легко промити раз на тиждень зварювальний блок і ніяких проблем

Argumentai už

Функціональніст

Argumentai prieš

Не бачу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

05/03/2023

Україна

Україна

Мрія справжнього кавомана

Найбільше мені сподобався смак кави, адже я можу підлаштувати його під себе. Дисплей дуже крутий, сенсор гарно відгукується, легка в управління, все показується на дисплеї, як очищувати, доглядати за нею. Є профілі, які можна запрограмувати. Пінка шикарна, крема густі, горіхового кольору, кавові таблетки виходять правильні.

Argumentai už

Смак кави, дизайн, простота в користуванні і догляді

Argumentai prieš

ціна, але вона того вартує

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atnaujinkite į naujausią programinės įrangos versiją ir vienąkart spustelėję mygtuką savo registruotame, prie „WiFi“ prijungtame aparate pasiekite kavos receptų pasaulį.

  2. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  3. Įrenginys yra prijungiamas prie tinklo, atitinka Reglamentą (ES) Nr. 801/2013 ir yra skirtas nuolatiniam naudojimui prisijungus prie 2,4 GHz 802.11 b/g/n belaidžio tinklo