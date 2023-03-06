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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Daugiau nei 50* kavos rūšių
8 naudotojų profiliai
Metalinis priekis
5 col. spalvotas jutiklinis TFT ekranas
Atraskite kavos pasaulį – patenkinkite bet kokį norą ir pritaikykite ją bet kokiai nuotaikai, rinkdamiesi iš daugiau nei 50* skanių kavos rūšių. Nuo gerai žinomų receptų, tokių kaip espreso ir kapučino, iki ypatingų kavos rūšių, tokių kaip šokoladinė vanilinė latė ir „Baileys“ kava, atskleiskite kavos kūrinių stebuklus, o kasdienį kavos gėrimą paverskite gurmaniška patirtimi!
Kiekvieno naudotojo mėgstamiausios kavos receptą galima išsaugoti iki 8 naudotojų profiliuose, kuriuos galėsite akimirksniu pasirinkti didelės raiškos jutikliniame ekrane. Lengvai tinkinkite kiekvieną profilį iki smulkiausių elementų.
„BeanMaestro“ automatiškai parenka virimo nuostatas, kad išgautų maksimalų pasirinktų kavos pupelių skonį ir aromatą. Pakanka pasirinkti pupelių tipą ir skrudinimo lygį ir „BeanMaestro“ viskuo pasirūpins.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
19
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
CarZviriv
06/03/2023
Україна
Akcijos dalis
Чудова кавоварка. Багато напоїв
Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.
Argumentai už
Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Мурмілядка
06/03/2023
Україна
Akcijos dalis
Добре готоє каву
Кава прекрасна що чорна,,що з молоком Широкий вибір кав Великий дисплей, що можна все добре бачити Зручна у користуванні та у догляді Легко промити раз на тиждень зварювальний блок і ніяких проблем
Argumentai už
Функціональніст
Argumentai prieš
Не бачу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
vno4i28
05/03/2023
Україна
Akcijos dalis
Мрія справжнього кавомана
Найбільше мені сподобався смак кави, адже я можу підлаштувати його під себе. Дисплей дуже крутий, сенсор гарно відгукується, легка в управління, все показується на дисплеї, як очищувати, доглядати за нею. Є профілі, які можна запрограмувати. Пінка шикарна, крема густі, горіхового кольору, кавові таблетки виходять правильні.
Argumentai už
Смак кави, дизайн, простота в користуванні і догляді
Argumentai prieš
ціна, але вона того вартує
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Atnaujinkite į naujausią programinės įrangos versiją ir vienąkart spustelėję mygtuką savo registruotame, prie „WiFi“ prijungtame aparate pasiekite kavos receptų pasaulį.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
Įrenginys yra prijungiamas prie tinklo, atitinka Reglamentą (ES) Nr. 801/2013 ir yra skirtas nuolatiniam naudojimui prisijungus prie 2,4 GHz 802.11 b/g/n belaidžio tinklo