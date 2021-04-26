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  • Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*
  • Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*
  • Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*
  • Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

Priežiūrai skirti priedaiKalkių šalinimo ir vandens filtras

CA6903/10

5
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*
Naujoviškas „AquaClean“ vandens filtras sumažina kalkių nuosėdų susidarymą. Galite mėgautis šviežia kava iš tyro vandens. Norėdami užtikrinti ilgiausią savo „Philips“ ir „Saeco“ prietaisų tarnavimo laiką bei didžiausią saugumą, naudokite tik „Philips AquaClean“ vandens filtrą.
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5500 serija

5500 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP5547/90

3300 serijos

3300 serijos
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP3347/90

„GranAroma Deluxe“

„GranAroma Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

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„GranAroma Deluxe“

„GranAroma Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6682/10

„GranAroma Deluxe“

„GranAroma Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6685/00

„Xelsis Deluxe“

„Xelsis Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8780/00

„Xelsis Deluxe“

„Xelsis Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8782/30

„Xelsis Suprema“

„Xelsis Suprema“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8885/00

„Xelsis Suprema“

„Xelsis Suprema“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8889/00

„Xelsis Deluxe“

„Xelsis Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8785/00

Su kiekvienu filtru mėgausitės iki 625* puodelių kavos!

Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

  • CA6903/00

  • Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

  • Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė

  • 1 x „AquaClean“ filtras

Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas

Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas

Aktyvuodami „AquaClean“ filtrą automatiškai išjungiate nuosėdų šalinimo įspėjimą. Mėgaukitės nesibaigiančia, be vargo gaminama geriausios kokybės kava, kol pakeisite 8 filtrus ir aparatas iš naujo įjungs nuosėdų šalinimo įspėjimą. Aparatai su „AquaClean“ pažymėti lipduku ant vandens bakelio.

Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą

Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą

Tokia ilgalaikė funkcija įdiegiama neįtikėtinai greitai. Tiesiog įkiškite „AquaClean“ filtrą į puikaus automatinio espreso aparato „Saeco“ vandens bakelį, aktyvuokite jį per naudotojo sąsają ir būsite pasiruošę be nukalkinimo* mėgautis iki 5000 kavos puodelių, pagamintų naudojant tyrą vandenį.

Dėl mikroporų filtro aparatas neužsikimš

Dėl mikroporų filtro aparatas neužsikimš

„AquaClean“ pasižymi pažangiomis savybėmis, tokiomis kaip jonų mainų technologija, „Philips“ originali vandens srovė ir itin akytas filtras. Su juo ilgiau išlaikysite kavos skonį ir apsaugosite aparatą, kad neužsikimštų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/04/2021

Україна

Україна

Хороший фильтр

Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

22/04/2021

Україна

Україна

добре виконує свої функції

хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

28/07/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.

Argumentai už

Зручно у використанні

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.