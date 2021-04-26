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EP5547/90
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM8780/00
SM8782/30
SM8885/00
SM8889/00
SM8785/00
CA6903/00
Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*
Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė
1 x „AquaClean“ filtras
Aktyvuodami „AquaClean“ filtrą automatiškai išjungiate nuosėdų šalinimo įspėjimą. Mėgaukitės nesibaigiančia, be vargo gaminama geriausios kokybės kava, kol pakeisite 8 filtrus ir aparatas iš naujo įjungs nuosėdų šalinimo įspėjimą. Aparatai su „AquaClean“ pažymėti lipduku ant vandens bakelio.
Tokia ilgalaikė funkcija įdiegiama neįtikėtinai greitai. Tiesiog įkiškite „AquaClean“ filtrą į puikaus automatinio espreso aparato „Saeco“ vandens bakelį, aktyvuokite jį per naudotojo sąsają ir būsite pasiruošę be nukalkinimo* mėgautis iki 5000 kavos puodelių, pagamintų naudojant tyrą vandenį.
„AquaClean“ pasižymi pažangiomis savybėmis, tokiomis kaip jonų mainų technologija, „Philips“ originali vandens srovė ir itin akytas filtras. Su juo ilgiau išlaikysite kavos skonį ir apsaugosite aparatą, kad neužsikimštų.
5.0
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
wooiler
26/04/2021
Україна
Akcijos dalis
Хороший фильтр
Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Vinne25
22/04/2021
Україна
Akcijos dalis
добре виконує свої функції
хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
28/07/2020
Україна
Рекомендую
Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.
Argumentai už
Зручно у використанні
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.