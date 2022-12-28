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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Daugiau nei 50* kavos rūšių
8 naudotojų profiliai
Perlų metalo
5 col. spalvotas jutiklinis TFT ekranas
Atraskite kavos pasaulį – patenkinkite bet kokį norą ir pritaikykite ją bet kokiai nuotaikai, rinkdamiesi iš daugiau nei 50* skanių kavos rūšių. Nuo gerai žinomų receptų, tokių kaip espreso ir kapučino, iki ypatingų kavos rūšių, tokių kaip šokoladinė vanilinė latė ir „Baileys“ kava, atskleiskite kavos kūrinių stebuklus, o kasdienį kavos gėrimą paverskite gurmaniška patirtimi!
Kiekvieno naudotojo mėgstamiausios kavos receptą galima išsaugoti iki 8 naudotojų profiliuose, kuriuos galėsite akimirksniu pasirinkti didelės raiškos jutikliniame ekrane. Lengvai tinkinkite kiekvieną profilį iki smulkiausių elementų.
„BeanMaestro“ automatiškai parenka virimo nuostatas, kad išgautų maksimalų pasirinktų kavos pupelių skonį ir aromatą. Pakanka pasirinkti pupelių tipą ir skrudinimo lygį ir „BeanMaestro“ viskuo pasirūpins.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Verutu
28/12/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Můj milášek
Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).
Argumentai už
Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace
Argumentai prieš
Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
vacc
08/03/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.
Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.
Argumentai už
Cena/výkon
Argumentai prieš
Nezjištěny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
ProstePetr1
11/02/2022
Česká republika
S výrobkem jsem spokojen
Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.
Argumentai už
nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Atnaujinkite į naujausią programinės įrangos versiją ir vienąkart spustelėję mygtuką savo registruotame, prie „WiFi“ prijungtame aparate pasiekite kavos receptų pasaulį.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
Įrenginys yra prijungiamas prie tinklo, atitinka Reglamentą (ES) Nr. 801/2013 ir yra skirtas nuolatiniam naudojimui prisijungus prie 2,4 GHz 802.11 b/g/n belaidžio tinklo