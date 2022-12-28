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  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
  • Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava

Saeco „Xelsis Deluxe“Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8782/30

4.8
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava
Itališko paveldo, belaidžių technologijų ir kavos virimo inovacijų derinys. Nepriekaištinga pažangiausių naujovių kombinacija, užtikrinanti, kad kavos virimo aparatas veiktų taip, kaip pageidaujate, ir virtų jūsų skoniui pritaikytą nepriekaištingą kavą.
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Išgaukite maksimalų pupelių aromatą su „BeanMaestro“

Kaskart jūsų skoniui pritaikyta tobula kava

  • Daugiau nei 50* kavos rūšių

  • 8 naudotojų profiliai

  • Perlų metalo

  • 5 col. spalvotas jutiklinis TFT ekranas

Išmėginkite daugiau nei 50 kavos receptų vienu mygtuko spustelėjimu*

Išmėginkite daugiau nei 50 kavos receptų vienu mygtuko spustelėjimu*

Atraskite kavos pasaulį – patenkinkite bet kokį norą ir pritaikykite ją bet kokiai nuotaikai, rinkdamiesi iš daugiau nei 50* skanių kavos rūšių. Nuo gerai žinomų receptų, tokių kaip espreso ir kapučino, iki ypatingų kavos rūšių, tokių kaip šokoladinė vanilinė latė ir „Baileys“ kava, atskleiskite kavos kūrinių stebuklus, o kasdienį kavos gėrimą paverskite gurmaniška patirtimi!

Individualiai pritaikykite iki 8 profilių ir išsaugokite savo mėgstamiausius

Kiekvieno naudotojo mėgstamiausios kavos receptą galima išsaugoti iki 8 naudotojų profiliuose, kuriuos galėsite akimirksniu pasirinkti didelės raiškos jutikliniame ekrane. Lengvai tinkinkite kiekvieną profilį iki smulkiausių elementų.

Išgaukite maksimalų pupelių aromatą su „BeanMaestro“

Išgaukite maksimalų pupelių aromatą su „BeanMaestro“

„BeanMaestro“ automatiškai parenka virimo nuostatas, kad išgautų maksimalų pasirinktų kavos pupelių skonį ir aromatą. Pakanka pasirinkti pupelių tipą ir skrudinimo lygį ir „BeanMaestro“ viskuo pasirūpins.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/12/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Můj milášek

Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).

Argumentai už

Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace

Argumentai prieš

Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

08/03/2022

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.

Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.

Argumentai už

Cena/výkon

Argumentai prieš

Nezjištěny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

11/02/2022

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem spokojen

Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.

Argumentai už

nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atnaujinkite į naujausią programinės įrangos versiją ir vienąkart spustelėję mygtuką savo registruotame, prie „WiFi“ prijungtame aparate pasiekite kavos receptų pasaulį.

  2. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

  3. Įrenginys yra prijungiamas prie tinklo, atitinka Reglamentą (ES) Nr. 801/2013 ir yra skirtas nuolatiniam naudojimui prisijungus prie 2,4 GHz 802.11 b/g/n belaidžio tinklo