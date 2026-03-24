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Saeco „Xelsis Deluxe“ Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
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SM8782/30
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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DUK apie „Saeco“ espreso aparatą ir trikčių šalinimo informacija
Kaip sutepti „Saeco“ espreso aparato virimo elementą?
Kaip valyti ir prižiūrėti mano „Saeco“ espreso aparatą
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Priežiūros rinkinys
Priežiūrai skirti priedaiKalkių šalinimo ir vandens filtras
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Mano „Saeco“ espreso kavos aparatas nemala kavos pupelių.
Mano „Saeco“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas greitai prisipildo
Mano „Saeco“ espreso aparatas neįsijungia
Po mano „Saeco“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Mano „Saeco“ espreso aparatas negamina kavos
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