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Jūsų espreso aparato priežiūrai
Su „Philips“ tepaline tepalų tūbele galite išlaikyti jūsų espreso aparato ruošimo įtaisą puikios būklės. Tepalas yra visiškai saugus vartotojui.
EP4341/51
EP4343/51
EP4441/50
EP4443/70
EP4446/70
EP4449/70
EP5541/50
EP5543/90
EP5545/70
EP5546/70
„Saeco“ espreso kavos aparatams
„Philips“ espreso kavos aparatams
„Gaggia“ espreso kavos aparatams
Kartais jūsų gaminius reikia atnaujinti, tačiau dabar tai padaryti ypač lengva naudojant „Philips“ atsargines dalis. Taip užtikrinama „Philips“ kokybė.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
zsovadina
24/10/2021
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Vazelína
Potravinářská vazelína pro kávovar, malé balení, ale vydrží na cca 6 měsíců.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips
Naudojimo data 2021-04-24
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips
Naudojimo data 2021-04-24