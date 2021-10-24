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  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Main in-use photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Standard Product Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Main in-use photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Alternative Product Photograph Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061
  • Product in Use Photo Philips Philips brew group grease HD5061

Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas

HD5061/01

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Jūsų espreso aparato priežiūrai

Su „Philips“ tepaline tepalų tūbele galite išlaikyti jūsų espreso aparato ruošimo įtaisą puikios būklės. Tepalas yra visiškai saugus vartotojui.

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Suderinami produktai
4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4341/51

4300 serija

4300 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4343/51

4400 serija

4400 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4441/50

4400 serija

4400 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4443/70

4400 serija

4400 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4446/70

4400 serija

4400 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4449/70

5500 serija

5500 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP5541/50

5500 serija

5500 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP5543/90

5500 serija

5500 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP5545/70

5500 serija

5500 serija
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP5546/70

Tepalas „Saeco“, „Philips“ ir „Gaggia“ espreso aparatams

Jūsų espreso aparato priežiūrai

  • „Saeco“ espreso kavos aparatams

  • „Philips“ espreso kavos aparatams

  • „Gaggia“ espreso kavos aparatams

Lengvai atnaujinkite savo gaminius su originaliomis „Philips“ dalimis

Kartais jūsų gaminius reikia atnaujinti, tačiau dabar tai padaryti ypač lengva naudojant „Philips“ atsargines dalis. Taip užtikrinama „Philips“ kokybė.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

24/10/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vazelína

Potravinářská vazelína pro kávovar, malé balení, ale vydrží na cca 6 měsíců.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips

Naudojimo data 2021-04-24

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Kávovar HD5061/01 Vazelína pro spařovací jednotku Philips

Naudojimo data 2021-04-24

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.