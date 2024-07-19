  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
  • Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais

4400 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP4449/70

4.9
| (269) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais
Rinkitės vieną iš 12 skanių kavos receptų iš „LatteGo“ 4400 serijos kavos aparatų. Nuo pieniškos latės iki gaivios šaltos kavos – kiekvienas gėrimas ruošiamas idealioje temperatūroje su tobulu aromatu. „LatteGo“ suteikia švelnią putą, o sistemą – lengva valyti.
„LatteGo“ – greičiausiai valoma pieno sistema*

Lengviausias būdas mėgautis karštos ir šaltos kavos receptais

  • 12 gėrimų

  • „LatteGo“

  • Juoda

Mėgaukitės 12 karštų ir šaltų gėrimų vos palietę pirštu

Mėgaukitės 12 karštų ir šaltų gėrimų vos palietę pirštu

Mūsų 12 receptų asortimentas nuo karštų gėrimų, pvz., espreso, pieniškos latės ir kapučino, iki vėsinančių ledinių kavų. Sukalibravome virimo sistemą taip, kad ledinės kavos būtų tokios pačios gardžios kaip ir karšti gėrimai.

Sukurkite šilkinę pieno putą su „LatteGo“ pieno sistema

Sukurkite šilkinę pieno putą su „LatteGo“ pieno sistema

Galinga cikloninio putojimo technologija leidžia sukurti šilko švelnumo pieno putą vienu mygtuko paspaudimu, net naudojant augalinės kilmės pieno pakaitalus.

Trumpesnis laukimas, greičiau pagaminama kava su „QuickStart“

Trumpesnis laukimas, greičiau pagaminama kava su „QuickStart“

Daugiau jokio laukimo, kol aparatas įkais. Funkcija „QuickStart“ leidžia bet kada įjungti aparatą ir iš karto virti kavą. Jūsų aparatas įkais pagal į pasirinktą receptą.

Techninės savybės

Atsiliepimai

4.9

iš 5

269

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

5
4
3
2
1

Zebras555

19/07/2024

Lietuva

Puikus Sprendimas

Puikus aparatas, lengvas naudojimas, maži gabaritai ir labai skani kava REKOMENDUOJU !

Argumentai už

Užema nedaug vietos

Argumentai prieš

Neturi

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4400 serija EP4446/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4400 serija EP4446/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Zujus

17/07/2024

Lietuva

Lūkesčius atitiko

Šis kavos aparatas atitiko šeimos lūkesčius. Vertiname puikiai dėl keletos savybių: 1) legvas ir greitas kavų su pienu paruošimas; 2) galima reguliuoti kavos stiprumą, pieno kiekį; 3) galima mėgstamiausią receptą išsisaugoti profilyje 4) kavos aparatas pakankamai kompaktiškas; 5) lengvas priėjimas prie vandens talpos; 6) viskam yra indikacijos, kavos aparatas primena apie reikalingą priežiūrą; 7) tyliau mala (bet pieno plakimas turi garsą)

Argumentai už

Išvardinti

Argumentai prieš

Apart pieno plakimo garsumo - nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4400 serija EP4449/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4400 serija EP4449/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

JKriste

07/07/2024

Lietuva

Jei reiktų antrą kartą rinktis, rinktumėmės šį

Jei reiktų antrą kartą rinktis, rinktumėmės šį kavos aparatą. Išbandėme šiuo kavos aparatu ruoštą kavą svečiuose ir supratome, kad ir mums tokio reikia, nes užpilama kava pradėjo neteikti džiaugsmo. Tikrai puikus! Tik bėda ta, kad dėl paprastumo ir skanumo, išgeriame po kelis puodelius :)

Argumentai už

Skani kava, reguliuojamas stiprumas ir kiekis

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4400 serija EP4449/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4400 serija EP4449/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).

  2. Palyginti su ankstesniais „Philips“ espreso aparatais

  3. Remiantis 8 filtrų pakeitimais, kai tai nurodė aparatas. Kiek kavos puodelių galima išvirti nešalinant kalkių nuosėdų priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.