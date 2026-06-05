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Espreso kavos aparatas „Philips“ virimo elemento tepalas

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Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas

HD5061/01

Espreso kavos aparatas „Philips“ virimo elemento tepalas

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  • How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series
    How to lubricate the brew group Philips 4400 and 5500 Espresso series

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Vadovai ir dokumentacija

Su „Philips“ tepaline tepalų tūbele galite išlaikyti jūsų espreso aparato ruošimo įtaisą puikios būklės. Tepalas yra visiškai saugus vartotojui.

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  • 21 October 2026

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