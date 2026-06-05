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Espreso kavos aparatas „Philips“ virimo elemento tepalas
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HD5061/01
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Su „Philips“ tepaline tepalų tūbele galite išlaikyti jūsų espreso aparato ruošimo įtaisą puikios būklės. Tepalas yra visiškai saugus vartotojui.
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