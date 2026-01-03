  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
  • Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais

5500 serijaVisiškai automatinis espreso kavos aparatas

EP5541/50

4.7
| (350) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais
Pasirinkite iš 20 nuostabių „LatteGo 5500“ receptų. Nuo pieniškos latės iki gaivinančių ledinių kavų – kiekvienas puikaus aromato gėrimas su nuostabia puta ruošiamas idealioje temperatūroje. „LatteGo“ sukuria švelnią šilkinę putą, o valymas – paprastas.
Su „LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Paprasčiausias būdas mėgautis karštos ir ledinės kavos receptais

  • 20 gėrimų

  • „LatteGo“

  • Blizgi juoda

Mėgaukitės 20 karštų ir šaltų gėrimų vos palietę pirštu

Mėgaukitės 20 karštų ir šaltų gėrimų vos palietę pirštu

Mūsų 20 receptų asortimentas nuo karštų gėrimų, pvz., espreso, pieniškos latės ir kapučino, iki vėsinančių ledinių kavų. Sukalibravome virimo sistemą taip, kad ledinės kavos būtų tokios pačios gardžios kaip ir karšti gėrimai.

Sukurkite šilkinę pieno putą su „LatteGo“ pieno sistema

Sukurkite šilkinę pieno putą su „LatteGo“ pieno sistema

Galinga cikloninio putojimo technologija leidžia sukurti šilko švelnumo pieno putą vienu mygtuko paspaudimu, net naudojant augalinės kilmės pieno pakaitalus.

Trumpesnis laukimas, greičiau pagaminama kava su „QuickStart“

Trumpesnis laukimas, greičiau pagaminama kava su „QuickStart“

Daugiau jokio laukimo, kol aparatas įkais. Funkcija „QuickStart“ leidžia bet kada įjungti aparatą ir iš karto virti kavą. Jūsų aparatas įkais pagal į pasirinktą receptą.

Techninės savybės

Atsiliepimai

espreso megėjas

03/01/2026

Lietuva

Nuostabus. Kava tikrai skani.

Labai pateninkti aparatu. Pirmiausia dėl to kad panaudojus pieną labai lengva išplauti. Jokių vamzdelių. Daug funkcijų. Kiekvienas šaimos narys gali nusistatyti savo profilį ir nereikia kas kart parinkinėti kiekių ir pan.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Panemunė

01/08/2024

Lietuva

produktu patenkintas

lyginant su kitais gamintojais, tai yra tyliausiai veikiantis kavos aparatas, kiek teko bandyti. Daug kavos gėrimų pasirinkimų.

Argumentai už

Tylus, gražus dizainas

Argumentai prieš

nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Kapusargas

30/07/2024

Lietuva

Puikus kavos aparatas

Pasirinkau ši kavos aparata nes jis kompaktiškas,modernus,lengva priziurėti :) taip,kad vienas geriausiu mano sprendimu tureti kavos aparata

Argumentai už

Labai greitas ir patogus

Argumentai prieš

Nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).

  2. Palyginti su ankstesniais „Philips“ espreso aparatais

  3. Remiantis 8 filtrų pakeitimais, kai tai nurodė aparatas. Kiek kavos puodelių galima išvirti nešalinant kalkių nuosėdų priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.