30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
20 gėrimų
„LatteGo“
Blizgi juoda
Mūsų 20 receptų asortimentas nuo karštų gėrimų, pvz., espreso, pieniškos latės ir kapučino, iki vėsinančių ledinių kavų. Sukalibravome virimo sistemą taip, kad ledinės kavos būtų tokios pačios gardžios kaip ir karšti gėrimai.
Galinga cikloninio putojimo technologija leidžia sukurti šilko švelnumo pieno putą vienu mygtuko paspaudimu, net naudojant augalinės kilmės pieno pakaitalus.
Daugiau jokio laukimo, kol aparatas įkais. Funkcija „QuickStart“ leidžia bet kada įjungti aparatą ir iš karto virti kavą. Jūsų aparatas įkais pagal į pasirinktą receptą.
Supraskite produktų apžvalgas
4.7
iš 5
350
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
espreso megėjas
03/01/2026
Lietuva
Nuostabus. Kava tikrai skani.
Labai pateninkti aparatu. Pirmiausia dėl to kad panaudojus pieną labai lengva išplauti. Jokių vamzdelių. Daug funkcijų. Kiekvienas šaimos narys gali nusistatyti savo profilį ir nereikia kas kart parinkinėti kiekių ir pan.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Panemunė
01/08/2024
Lietuva
produktu patenkintas
lyginant su kitais gamintojais, tai yra tyliausiai veikiantis kavos aparatas, kiek teko bandyti. Daug kavos gėrimų pasirinkimų.
Argumentai už
Tylus, gražus dizainas
Argumentai prieš
nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Kapusargas
30/07/2024
Lietuva
Puikus kavos aparatas
Pasirinkau ši kavos aparata nes jis kompaktiškas,modernus,lengva priziurėti :) taip,kad vienas geriausiu mano sprendimu tureti kavos aparata
Argumentai už
Labai greitas ir patogus
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 serija EP5549/70 Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2023 m.).
Palyginti su ankstesniais „Philips“ espreso aparatais
Remiantis 8 filtrų pakeitimais, kai tai nurodė aparatas. Kiek kavos puodelių galima išvirti nešalinant kalkių nuosėdų priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.