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  • Gaminkite geresnio skonio kavą
  • Gaminkite geresnio skonio kavą
  • Gaminkite geresnio skonio kavą
  • Gaminkite geresnio skonio kavą

Kavos aliejaus šalinimo tabletės

CA6704/10

5
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Gaminkite geresnio skonio kavą
Mėgaukitės šviežia kava, o ne jos likučiais! Šis produktas pašalina kavos aliejaus likučius iš kavos virimo aparato. Norėdami užtikrinti ilgiausią savo „Philips“ ir „Saeco“ prietaisų tarnavimo laiką bei didžiausią saugumą, naudokite tik „Philips“ kavos aliejaus valymo priemonę.
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Gaminkite geresnio skonio kavą

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  • Naudoti 6 kartus – kas mėnesį

  • Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė

  • Gaminkite geresnio skonio kavą

Kava išlieka skani ilgą laiką

Kava išlieka skani ilgą laiką

Reguliari „Philips“ ir „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.

Apsaugo espreso aparatus nuo užsikimšimo likučiais

Apsaugo espreso aparatus nuo užsikimšimo likučiais

Mūsų kavos aliejaus šalinimo tabletės pašalina visą susikaupusį kavos aliejų ir padeda jūsų espreso kavos virimo aparatui veikti nepriekaištingai. Rekomenduojame tai atlikti kartą per mėnesį.

Nuolatinis valymas – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Nuolatinis valymas – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Pailginkite savo espreso kavos aparato eksploatavimo trukmę ir išnaudokite visas jo galimybes. Kad užtikrintumėte nepriekaištingą veikimą, valykite aparatą kas mėnesį arba paruošę 500 puodelių kavos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/12/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Найкращий засіб для видалення кавових масел

Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips

Argumentai už

Якість, ціна

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

11/01/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

хороша річ для обслуговування касомашини

Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною

Argumentai už

легко обслуговувати кавомашину

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

26/04/2021

Україна

Україна

Удобно

Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.

Argumentai už

Форма средства. Щадящий состав.

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

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