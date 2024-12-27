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PSA3218/01
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4343/51
EP5547/90
EP3347/90
EP4346/71
EP0820/00
EP0824/00
Tokios pat kaip CA6704/60
Naudoti 6 kartus – kas mėnesį
Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė
Gaminkite geresnio skonio kavą
Reguliari „Philips“ ir „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.
Mūsų kavos aliejaus šalinimo tabletės pašalina visą susikaupusį kavos aliejų ir padeda jūsų espreso kavos virimo aparatui veikti nepriekaištingai. Rekomenduojame tai atlikti kartą per mėnesį.
Pailginkite savo espreso kavos aparato eksploatavimo trukmę ir išnaudokite visas jo galimybes. Kad užtikrintumėte nepriekaištingą veikimą, valykite aparatą kas mėnesį arba paruošę 500 puodelių kavos.
5.0
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Kava11
27/12/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Найкращий засіб для видалення кавових масел
Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips
Argumentai už
Якість, ціна
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
DzRomario
11/01/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
хороша річ для обслуговування касомашини
Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною
Argumentai už
легко обслуговувати кавомашину
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Monica235
26/04/2021
Україна
Akcijos dalis
Удобно
Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.
Argumentai už
Форма средства. Щадящий состав.
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії