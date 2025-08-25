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  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
  • Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.

„Philips Barista Brew“Pusiau automatinis espreso kavos aparatas

PSA3218/01

5
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.
Pasimėgaukite sodriu šviežiai paruoštos espreso kavos aromatu. Atraskite pasitenkinimą, kad ją pasigaminsite patys su „Philips Barista Brew“ espreso aparatu – jis sukurtas tam, kad tikri kavos mėgėjai galėtų tobulinti savo įgūdžius su kiekvienu puodeliu.
Peržiūrėti visas naudas

Paprasti nurodymai pavers kavos virimą tikru malonumu

Meistriškai paruošta kava su pagalba iš šalies.

  • 250 g pupelių talpykla

  • 58 mm nerūdijančiojo plieno rankinis filtras

  • Kokybiškiausias kalibruotas plūktuvas

  • „Americano“ mygtukas

  • 450 ml pieno ąsotis

Sandarus 250 g pupelių indelis

Sandarus 250 g pupelių indelis

Atraskite skirtingų kavos rūšių pasaulį su sandariu 250 g pupelių indeliu. Mėgaukitės dar geresne kava, kuri nuolat pasižymi itin sodriu aromatu.

58 mm nerūdijančiojo plieno rankinis filtras profesionaliam espresso

58 mm nerūdijančiojo plieno rankinis filtras profesionaliam espresso

Mėgaukitės sodria kava su tiršta puta savo puodelyje, pagaminta naudojant profesionalios klasės 58 mm nerūdijančiojo plieno rankinį filtrą ir vienos bei dviejų sienelių filtro krepšelius. Šio dydžio rankinis filtras suteikia galimybę pagaminti nuostabią auksinės rusvos spalvos espresso kavą su aromatinga puta, užtikrindamas vienodą kavos ritulio užpylimą dėl platesnio vandens pasiskirstymo. Be to, jame telpa didesnis kiekis maltos kavos sodresniam ir stipresniam gėrimui.

Aukščiausios kokybės kalibruotas grūstuvas tolygiam maltos kavos paskirstymui

Aukščiausios kokybės kalibruotas grūstuvas tolygiam maltos kavos paskirstymui

Lengvai sugrūskite maltas kavos pupeles kalibruotu nerūdijančiojo plieno grūstuvu, kuris užtikrina tinkamą grūdimo jėgą ir subalansuotą, tolygų paviršių. Mėgaukitės dar geresne kava preciziškomis, bet lengvai naudojamomis priemonėmis.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/08/2025

България

България

Много ми харесва!

Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.

Argumentai už

Лесно за използване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

25/08/2025

България

България

Страхотен продукт!

Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

18/04/2025

България

България

Страхотен продукт ! Има всичко, от което се нуждае човек за страхотно еспресо !

Argumentai už

Много богато оборудван

Argumentai prieš

Не

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

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