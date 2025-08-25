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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
250 g pupelių talpykla
58 mm nerūdijančiojo plieno rankinis filtras
Kokybiškiausias kalibruotas plūktuvas
„Americano“ mygtukas
450 ml pieno ąsotis
Atraskite skirtingų kavos rūšių pasaulį su sandariu 250 g pupelių indeliu. Mėgaukitės dar geresne kava, kuri nuolat pasižymi itin sodriu aromatu.
Mėgaukitės sodria kava su tiršta puta savo puodelyje, pagaminta naudojant profesionalios klasės 58 mm nerūdijančiojo plieno rankinį filtrą ir vienos bei dviejų sienelių filtro krepšelius. Šio dydžio rankinis filtras suteikia galimybę pagaminti nuostabią auksinės rusvos spalvos espresso kavą su aromatinga puta, užtikrindamas vienodą kavos ritulio užpylimą dėl platesnio vandens pasiskirstymo. Be to, jame telpa didesnis kiekis maltos kavos sodresniam ir stipresniam gėrimui.
Lengvai sugrūskite maltas kavos pupeles kalibruotu nerūdijančiojo plieno grūstuvu, kuris užtikrina tinkamą grūdimo jėgą ir subalansuotą, tolygų paviršių. Mėgaukitės dar geresne kava preciziškomis, bet lengvai naudojamomis priemonėmis.
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Veijh
25/08/2025
България
Akcijos dalis
Много ми харесва!
Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.
Argumentai už
Лесно за използване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
VPetrovs
25/08/2025
България
Akcijos dalis
Страхотен продукт!
Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Vivian96
18/04/2025
България
Страхотен продукт ! Има всичко, от което се нуждае човек за страхотно еспресо !
Argumentai už
Много богато оборудван
Argumentai prieš
Не
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо