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„Philips Barista Brew“ Pusiau automatinis espreso kavos aparatas
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PSA3218/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
PSA3218/01_PSA3218/10_PSA3228/01_PSA3228/41_Important Information Manual
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
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