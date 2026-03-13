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3300 serijos Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
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EP3347/90
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EP2331/10 EP3347/90 Quick Start Guide_General
Visi (7)
Kuo skiriasi šaltos kavos ruošimas naudojant „Philips“ espreso kavos aparatą?
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
„Philips“ espreso aparato gėrimo tūrio reguliavimas
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
�Philips� espreso aparato valymas ir prie�i�ra
„LatteGo“ pieno sistema
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Priežiūros rinkinys
Priežiūrai skirti priedaiKalkių šalinimo ir vandens filtras
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Philips“ espreso aparatą
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