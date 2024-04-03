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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
2 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Kašmyro pilka
Jutiklinis ekranas
Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų dalių, tad jį lengva valyti.
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
4.7
iš 5
46
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Argumentai už
Výborná káva
Argumentai prieš
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Kavovar....
Excelentný.........................................
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Standik
01/09/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Argumentai prieš
Žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C
nėra įtraukta į pakuotės turinį