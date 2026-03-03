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HD7432/20
Su stikliniu ąsočiu
Kompaktiškas dizainas (0,6 l)
Juoda
Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.
Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.
Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.
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