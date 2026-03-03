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  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava
  • Tiesiog skani kava

„Daily“ kolekcijaKavos virimo aparatas

HD7432/20

Tiesiog skani kava
Mėgaukitės šviežiai paruoštos kavos skoniu ir aromatu su šiuo „Philips“ kavos virimo aparatu. Jo kompaktiškas dizainas puikiai tinka 2–7 kavos puodeliams paruošti. Mėgaukitės kiekvieno kavos puodelio optimaliu skoniu su „Aroma twister“.
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„Aroma twister“ – geriausias kavos skonis

Tiesiog skani kava

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Kompaktiškas dizainas (0,6 l)

  • Juoda

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Automatinis išsijungimas po 30 min. – taupoma energija ir užtikrinama sauga

Praėjus 30 minučių po kavos virimo, kavos aparatas automatiškai išsijungia – taip taupoma energija ir užtikrinama sauga. Tai atitinka ES reglamentą, kuris taikomas visiems kavos aparatams ES.

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos aromatas išlaikomas iki paskutinio kavos puodelio.

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Apsauga nuo lašėjimo, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Dėl apsaugos nuo lašėjimo galite įsipilti kavos kada tik panorėję, net nesibaigus kavos virimo ciklui.

Techninės savybės

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