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HD5850/90
Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
Ypač plonas dizainas, leidžiantis stilingai paruošti visus jūsų mėgstamiausius patiekalus. Nuo maisto gaminimo ant stalviršio iki karštų puodų ir fondiu mėgavimosi prie stalo – „Philips” 5000 serijos indukcinė kaitlentė siūlo 10 kaitros lygių iki 2000 W ir 8 išankstinius nustatymus įvairiapusiam maisto gaminimui.
Galingas veikimas su kaitros lygiais iki 2000 W
Greitas nustatymas. Paprastas maisto gaminimas. Lengvas valymas.
Universalus maisto gaminimas: 8 išankstiniai nustatymai nuo lėto virimo iki apkepinimo
Saugesnė virtuvė su automatiniu išsijungimu ir vaikų saugos užraktu
Gaminkite savo būdu su puikiu veikimu, rafinuoto itin plono dizaino, vos 41 mm storio prietaisu
Tiesiog įjunkite indukcinę kaitlentę į elektros tinklą ir esate pasiruošę gaminti!
Neribota universalumas su 10 kaitinimo lygių – tobulai tinka viskam nuo švelnaus šildymo iki intensyvaus kepimo.
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