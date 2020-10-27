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Visos serijos

  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui
  • Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui

Indukcinė viryklė 5000 serijos„Philips” indukcinė viryklė 5000 serijos

HD5850/90

Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui

Ypač plonas dizainas, leidžiantis stilingai paruošti visus jūsų mėgstamiausius patiekalus. Nuo maisto gaminimo ant stalviršio iki karštų puodų ir fondiu mėgavimosi prie stalo – „Philips” 5000 serijos indukcinė kaitlentė siūlo 10 kaitros lygių iki 2000 W ir 8 išankstinius nustatymus įvairiapusiam maisto gaminimui.

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Puikiai suprojektuota, sukurta efektyviam veikimui

Ypač plona stilingam ir galingam maisto gaminimui

  • Galingas veikimas su kaitros lygiais iki 2000 W

  • Greitas nustatymas. Paprastas maisto gaminimas. Lengvas valymas.

  • Universalus maisto gaminimas: 8 išankstiniai nustatymai nuo lėto virimo iki apkepinimo

  • Saugesnė virtuvė su automatiniu išsijungimu ir vaikų saugos užraktu

Rafinuotas itin plonas dizainas

Rafinuotas itin plonas dizainas

Gaminkite savo būdu su puikiu veikimu, rafinuoto itin plono dizaino, vos 41 mm storio prietaisu

Momentinis paruošimas

Momentinis paruošimas

Tiesiog įjunkite indukcinę kaitlentę į elektros tinklą ir esate pasiruošę gaminti!

Tikslus valdymas nuo lėto virimo iki kepimo su 10 kaitros lygių

Tikslus valdymas nuo lėto virimo iki kepimo su 10 kaitros lygių

Neribota universalumas su 10 kaitinimo lygių – tobulai tinka viskam nuo švelnaus šildymo iki intensyvaus kepimo.

Techninės savybės

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.