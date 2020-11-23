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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Su stikliniu ąsočiu
Sidabras
Skaidriame vandens bakelyje galima matyti vandens lygį.
Lemputė rodo, kad „Philips“ kavos aparatas įjungtas.
Kad būtų galima lengvai saugoti nereikalingą laido dal.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Anna's
23/11/2020
Україна
Загалом дуже проста в використанні.
З цією кавоваркою дуже легко працювати, навіть дитина справиться.Можнс зробити 10-15 чашок кави, дуже гарний корпус самого приладу.Все продумано до деталей. Рекомендую до покупки.
Argumentai už
Спрощує життя,особливо якщо зранку поспішаєш.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Date of Use 2020-07-23
Aaaa7
19/11/2020
Україна
Легка у користуванні
Бувши в гостях відчула себе в кав'ярні,тихо працює,смачна,і неймовірна кава з цієї кавоварки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
05/11/2020
Україна
Улюблений напій з цією кавоваркою смакує ще більше
Спробувала каву, приготовлену в цій кавоварці у сестри, вона була така ароматна! Хочу і собі таку!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка