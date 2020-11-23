GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Stiklinis ąsotis tinkamas kavos aparatams su filtru
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stiklinis ąsotis tinkamas kavos aparatams su filtru
  • Stiklinis ąsotis tinkamas kavos aparatams su filtru
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Stiklinis ąsotis tinkamas kavos aparatams su filtru

Nutraukta gamyba

Viva CollectionKavos virimo aparatas

HD7583/50

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Stiklinis ąsotis tinkamas kavos aparatams su filtru
Elegantiškas metalo spalvos „Philips“ kavos virimo aparatas skirtas žmonėms, kurie ieško paprasto naudoti ir patikimo prietaiso. Šis kavos virimo aparatas vertas daugiau nei jis kainuoja. Dėl jo kompaktiško, tačiau prašmatnaus dizaino jį lengva laikyti.
Peržiūrėti visas naudas

telpa 10–15 puodelių, kompaktiškas dizainas

Stiklinis ąsotis tinkamas kavos aparatams su filtru

  • Su stikliniu ąsočiu

  • Sidabras

Skaidriame vandens bakelyje galima matyti vandens lygį

Skaidriame vandens bakelyje galima matyti vandens lygį

Skaidriame vandens bakelyje galima matyti vandens lygį.

Šviečiantis maitinimo jungiklis

Šviečiantis maitinimo jungiklis

Lemputė rodo, kad „Philips“ kavos aparatas įjungtas.

Laido laikymas

Laido laikymas

Kad būtų galima lengvai saugoti nereikalingą laido dal.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Загалом дуже проста в використанні.

З цією кавоваркою дуже легко працювати, навіть дитина справиться.Можнс зробити 10-15 чашок кави, дуже гарний корпус самого приладу.Все продумано до деталей. Рекомендую до покупки.

Argumentai už

Спрощує життя,особливо якщо зранку поспішаєш.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Date of Use 2020-07-23

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Date of Use 2020-07-23

19/11/2020

Україна

Україна

Легка у користуванні

Бувши в гостях відчула себе в кав'ярні,тихо працює,смачна,і неймовірна кава з цієї кавоварки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

05/11/2020

Україна

Україна

Улюблений напій з цією кавоваркою смакує ще більше

Спробувала каву, приготовлену в цій кавоварці у сестри, вона була така ароматна! Хочу і собі таку!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.